Нерон ли подпали Рим? Истината за шестте дни, които промениха света
Овъглените сгради раждат модерното строителство
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Овъглените сгради раждат модерното строителство
От Столичната община уверяват, че целта е да се опази зеленият характер на парка
Проф. д-р арх. Иван Данов: Столицата трябва да има няколко центъра
Пандемията ни кара да преосмислим жизненото си пространство
Горна Оряховица. Подземен паркинг разположен под централния площад ще имат в Горна Оряховица. Това стана възможно след като община получи финансиране...
Ретро трамвай ще вози туристи по "Графа"
Благоевград. Заради високия обществен интерес кметството в Благоевград организира второ обсъждане на плана за развитие на общината за периода от 2014...