Подземни паркинги и нов стадион: Как може да се промени Борисовата градина

След повече от десетилетие спорове и обществени дебати бъдещето на Борисовата градина отново е във фокуса на вниманието. Новият план за развитие на най-големия парк в София предизвика остри реакции, като раздели граждани, експерти и неправителствени организации, предаде NOVA.

От Столичната община уверяват, че целта е да се опази зеленият характер на парка, да се ограничи автомобилният достъп и да се въведат ясни правила за неговото развитие. Според критиците обаче част от предложенията могат да създадат предпоставки за бъдещо строителство в сърцето на Борисовата градина.

Заместник-кметът по градско планиране арх. Любомир Георгиев подчерта, че предстои всички постъпили становища и възражения да бъдат разгледани от независим експертен съвет.

„След това предложенията ще бъдат внесени за обсъждане в Столичния общински съвет, където също могат да бъдат направени промени“, обясни той.

Една от най-дискутираните идеи е изграждането на два подземни паркинга с общ капацитет над 400 автомобила – на мястото на бившия комплекс „Капитолия“ и в района на старата гара „Пионер“.

Според авторите на проекта над паркингите ще бъде възстановена зелената среда чрез дебел почвен слой и засаждане на дървета. Именно тази идея обаче предизвика сериозни обществени възражения.

Друг спорен момент е предложението за възстановяване на стадион на мястото на историческия стадион „Юнак“. Част от гражданите смятат, че паркът няма нужда от още едно голямо спортно съоръжение.

Промени са предвидени и около езерото Ариана. Планът предвижда премахване на съществуващата сграда на острова и възстановяване на историческата бирария, както и премахване на още два ресторанта в периферията на парка.

Особено внимание предизвиква и бъдещето на басейн „Мария Луиза“, който в момента е частна собственост. От общината заявяват, че ще търсят варианти той отново да стане достъпен за гражданите.

Предстоят нови обсъждания, експертни оценки и решения на общинските съветници. Именно те ще определят как ще изглежда Борисовата градина през следващите десетилетия и дали най-големият парк на столицата ще запази сегашния си облик или ще поеме по нов път на развитие.

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