Лекар с потресаващи данни за фентанила

Само 2 милиграма фентанил са достатъчни, за да причинят смъртта на един човек, а 10 килограма от веществото могат да отнемат живота на близо 5 милиона души само за минути. Това предупреди пред bTV директорът на Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм в Суходол д-р Владимир Николов.

По думите му именно около 10 килограма фентанил дневно е произвеждала разбитата преди дни високотехнологична лаборатория в София.

посочи, че употребата на тежки наркотици започва все по-рано

„Фентанилът е от групата на опиатите. Най-опасното му действие е, че потиска дишането, което може бързо да доведе до фатален изход“, обясни специалистът.

Д-р Николов посочи, че употребата на тежки наркотици започва все по-рано.

„Поне веднъж месечно приемаме 30-годишен пациент, който е започнал да употребява психоактивни вещества още около 10-годишна възраст. Фентанилът вече е реалност и не бива да бъде подценяван“, каза той.

Лекарят предупреди още, че фентанилът е особено опасен, защото няма нито вкус, нито мирис, което позволява да бъде добавен незабелязано дори в напитка като вода. Това значително увеличава риска хора да го приемат, без да подозират.