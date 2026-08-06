България отново №1 в ЕС! Класация разкри тревожен рекорд

България оглавява класацията на Европейския съюз по дял на хората, които употребяват тютюневи изделия ежедневно. Това показват най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат.

Според изследването 26,3% от българите на възраст над 16 години пушат всеки ден или използват други тютюневи изделия. Делът е значително по-висок от средния за Европейския съюз, където ежедневните пушачи са 16,5%.

Данните обхващат употребата на цигари, пури, пурети, електронни цигари, нагреваеми тютюневи изделия и никотинови пликчета. В същото време 77,5% от европейците не употребяват подобни продукти или не са ги използвали през последната година.

Българските мъже и жени са начело по пушене

Страната ни заема първото място в ЕС както при мъжете, така и при жените.

Всеки ден тютюневи изделия употребяват 34,7% от българските мъже и 18,7% от жените. За сравнение, средно за Европейския съюз ежедневните пушачи са 20,8% от мъжете и 12,6% от жените.

Най-много пушат хората между 35 и 49 години

В рамките на ЕС най-висок е делът на ежедневните пушачи сред хората на възраст 35–49 години – 21,3%. Следват възрастовите групи 25–34 години с 19,9% и 50–64 години с 19,8%.

Най-нисък е делът на пушачите сред младите между 16 и 24 години – 12,1%, както и при хората над 65 години – 9,1%.

Швеция и Хърватия следват България

След България в европейската класация се нареждат Швеция с 23,9% ежедневни пушачи и Хърватия с 23,6%.

На другия полюс е Нидерландия, където едва 9,9% от хората над 16 години употребяват тютюневи изделия всеки ден. Следват Ирландия с 11,7%, Белгия с 13,6% и Люксембург с 13,8%.

Любопитен факт е, че въпреки ниския дял на пушачите, в Нидерландия е разрешена продажбата на хашиш в лицензирани кофишопове за пълнолетни граждани.