Марая Кери със специална награда в класацията на „Билборд“

Тази година Марая Кери получи специална награда за постижения в класациите за историческия успех на сингъла си "All I Want for Christmas Is You", който оглавяваше класацията на „Билборд“ всяка година от 2019 до 2022 г. и може да се завърне на първото място и тази година.

Тейлър Суифт спечели 10 награди тази година, с което общият брой на тези отличия в кариерата ѝ досега достигна 39, което я поставя в равенство с Дрейк за най-много награди за всички времена. Дрейк спечели пет награди тази година, за да достигне същия брой.

олън спечели награди както за най-добър албум с "One Thing at a Time", така и за най-добра песен - "Last Night". За първи път един изпълнител печели и двете ключови награди в една и съща година, откакто Ъшър го направи през 2004 г. с албума "Confessions" и с мегахита "Yeah"!

Суифт спечели наградата за най-добър изпълнител за трети път, което я поставя в равенство с Дрейк за най-много победи в тази категория.

Имаше и горчиви разочарования - Люк Кумс бе финалист в 10 категории, но не получи нито една награда. Ариана Гранде беше на финал в пет категории и също така не спечели нито една. „Металика“ пък загубиха съревнованието за най-добра рок група от „Арктик Мънкис“.

