Отиде си световна музикална икона

На 96-годишна възраст си отиде световната джаз икона Шийла Джордан. Тя е пионер в стила на бибоп и скат джаз пеенето, както и в дуета бас и глас в този жанр.

Джордан си е отишла мирно в понеделник, 11 август, в Ню Йорк, потвърди дъщеря ѝ Трейси Джордан в публикация в Инстаграм.

"Нейната приятелка Джоан Белгрейв ѝ свиреше една бибоп мелодия, наречена "Bill for Bennie", на покойния ѝ съпруг Маркъс Белгрейв... Майка ми заспа, слушайки музиката, която обичаше", написа Трейси в публикацията, която включва снимка, на която тя държи ръката на майка си.

"Благодаря ви за подкрепата и щедростта". Парите, събрани на страницата ѝ в GoFundMe, ще бъдат използвани за изплащане на медицински задължения и осигуряване на парцел за нея в гробището Woodlawn в джаз корнер... в бъдеще ще бъде планирана панихида в църквата "Свети Петър" в Ню Йорк. С любов, Трейси", пише тя.

Джордан е родена в Детройт на 18 ноември 1928 г. и е отгледана от баба си и дядо си, които се борят с алкохолизма във въгледобивния район на Пенсилвания. През 2014 г. певицата споделя пред NPR, че като дете е била "нещастна" и пеенето е било нейният начин да избяга, пише "Актуално". По-късно тя открива любовта си към джаза, когато чува Чарли Паркър от музикална кутия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com