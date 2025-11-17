Кристина Димитрова показа последната снимка на Агент Тенев

Кристина Димитрова отбеляза в мрежата 20 дни от кончината на бившия й съпруг, вечен приятел и баща на един от синовте й Иван Тенев, познат като Агент Тенев.
"В последните месеци Иван пишеше малко мрачно,малко тъжно, но много истинско. Пишеше за всички от сърце и с любов", пише певицата във Фейсбук.
Тя публикува и едно от последните стихотворения на поета и светски журналист, което носи заглавието "По дяволите":
По дяволите
По дяволите пътя към върха,
изкачваш го,а после пак надолу.
Остава ти единствено страхът,
че пропилял си времето си късо.
Защо отглеждах със криле мечти ,
щом пърхаха проскубани във клетка,
а други хора без мечти,
дори, звезди крадяха вън,на чужда сметка.
По дяволите пътя към върха,щом щастието те очаква долу.
Между сълзата тежка и смеха е скрита истината за живота, гола.
По дяволите пътя към върха! По дяволите края и безкрая! По дяволите светостта, греха,
щом хората отдавна не мечтаят...
"Почивай в мир, Иване", неутешима е Кристина Димитрова. Певицата помести в социалните мрежи и една от последните снимки на текстописеца, на която той е видимо отслабнал, но все така артистичен.
