Кристина Димитрова показа последната снимка на Агент Тенев

Кристина Димитрова отбеляза в мрежата 20 дни от кончината на бившия й съпруг, вечен приятел и баща на един от синовте й Иван Тенев, познат като Агент Тенев.

"В последните месеци Иван пишеше малко мрачно,малко тъжно, но много истинско. Пишеше за всички от сърце и с любов", пише певицата във Фейсбук.

Тя публикува и едно от последните стихотворения на поета и светски журналист, което носи заглавието "По дяволите":

По дяволите

По дяволите пътя към върха,

изкачваш го,а после пак надолу.

Остава ти единствено страхът,

че пропилял си времето си късо.

Защо отглеждах със криле мечти ,

щом пърхаха проскубани във клетка,

а други хора без мечти,

дори, звезди крадяха вън,на чужда сметка.

По дяволите пътя към върха,щом щастието те очаква долу.

Между сълзата тежка и смеха е скрита истината за живота, гола.

По дяволите пътя към върха! По дяволите края и безкрая! По дяволите светостта, греха,

щом хората отдавна не мечтаят...

"Почивай в мир, Иване", неутешима е Кристина Димитрова. Певицата помести в социалните мрежи и една от последните снимки на текстописеца, на която той е видимо отслабнал, но все така артистичен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com