Кристина Димитрова показа последната снимка на Агент Тенев
Изминаха 20 дни от кончината на поета и светски журналист
Следете всички новини, анализи и коментари за Иван Тенев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Изминаха 20 дни от кончината на поета и светски журналист
В последните седмици на живота си Тенев бил напълно неподвижен
Той почина на 30 октомври на 74-годишна възраст
Иван Тенев, популярен като Агент Тенев, почина на 30 октомври
Ето кога ще е поклонението пред журналиста
Естрадната прима отдаде своята почит
Замлъкна гласът който умееше да превръща радост и болка в стих, написа певицата
Беше известен като Агент Тенев и обичан в елитните среди
Поетът реди върху пощенска картичка думите за бъдещия мега хит на Кристина Димитрова
Иван Тенев написа текста към българската версия на „Rinascerò, rinascerai“
„Един живот“ е подарък от поета Иван Тенев и композитора Митко Гидишки
Големият скулптор Георги Чапкънов и поетът Иван Тенев му отпуснаха края като госпожицата
Страхотен дует, издържан в най-добрите традиции на поп класиката, записаха Кристина Димитрова и Иван Тенев. Екссъпрузите изпълняват заедно безапелацио...