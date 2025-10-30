Лили Иванова с драматични думи за Иван Тенев

Легендата на родната естрада очаквано отдаде своята почит и уважение към Иван Тенев.
Тъжна вест съобщи Лили Иванова.
"Поклон пред паметта на твореца, човека и приятеля Иван Тенев! Мир на душата му!", написа тя в социалната мрежа.
Поклон и светла памет, съобщиха от съюза на артистите.
Преди два дни той бе приет във ВМА, а това е третото му влизане в болница за последния месец.
Иван Тенев почина на 73 години.
