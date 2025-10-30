Лили Иванова с драматични думи за Иван Тенев

Легендата на родната естрада очаквано отдаде своята почит и уважение към Иван Тенев.

Тъжна вест съобщи Лили Иванова.

"Поклон пред паметта на твореца, човека и приятеля Иван Тенев! Мир на душата му!", написа тя в социалната мрежа.

Поклон и светла памет , съобщиха от съюза на артистите.

Преди два дни той бе приет във ВМА, а това е третото му влизане в болница за последния месец.

Иван Тенев почина на 73 години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com