Криминална драма в Пазарджик. Задържаха двама

Полицията в Пазарджик задържа четирима мъже след побои и причинени телесни повреди, съобщават от ОДМВР.

Първият инцидент се случил в казино в областния град, където 42-годишен жител на село Сарая бил нападнат от двама мъже. Те го извели от залата и му нанесли побой, при който пострадалият получил избити зъби.

Разследването било поето от служители на сектор „Криминална полиция“ при РУ-Пазарджик, заедно с полицейски инспектори, обслужващи района. След предприетите действия били задържани двама мъже от Сарая – на 26 и 40 години, съучастници в нападението.

