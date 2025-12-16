Дете пострада при тежък инцидент пред училище в София

Сериозен пътен инцидент разтревожи столичния квартал „Хаджи Димитър“, след като дете беше ударено от лек автомобил в близост до училище. Произшествието е станало във вторник сутринта на кръстовището до 95 СОУ – място, което според живеещите в района от години е проблемно и опасно за ученици.

За случилото се първоначално беше съобщено в социалните мрежи, във Фейсбук групата „Катастрофи в София“, където очевидци описват драматични моменти след удара. По техни думи детето е било блъснато с такава сила, че е изхвърчало на няколко метра от автомобила, което допълнително е засилило притесненията за състоянието му.

На мястото на инцидента веднага са пристигнали полицейски екипи и линейка. Според свидетели детето е било контактно и е откарано в болница за преглед и лечение, но към момента няма официална информация за здравословното му състояние.

Местни жители признават, че това не е първият подобен случай в района. По думите им през годините на същото кръстовище са ставали и други инциденти с ученици, което отново поставя въпроса за безопасността около училищата и нуждата от спешни мерки за ограничаване на риска за децата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com