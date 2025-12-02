Тежък челен удар в София! Най-малко 10 ранени

Най-малко десет души са пострадали при тежък челен удар между лек автомобил и микробус на „Чепинско шосе“ под Северната скоростна тангента в София. Инцидентът е станал около 22:40 часа снощи, съобщи говорителят на Центъра за спешна медицинска помощ Катя Сунгарска.

По кадри, публикувани във Фейсбук групата „Катастрофи в София“, се вижда как колата навлиза с висока скорост и се блъска челно в микробуса.

На мястото незабавно са пристигнали три екипа на Спешна помощ. Пет жени са транспортирани в „Пирогов“ с травми в областта на главата. След преглед и обработка на раните шофьорът на микробуса и още три жени са били освободени за домашно лечение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com