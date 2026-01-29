Червен бряг в шок след смъртта на бивш кмет на пътя

Нова тежка катастрофа с фатален край бе регистрирана край село Телиш. При челен сблъсък между тежкотоварен автомобил и лека кола загина Цветан Костадинов, бивш кмет на Червен бряг и уважаван анестезиолог. 58-годишният лекар е пътувал към работното си място в плевенска болница, но не е успял да стигне.

Инцидентът е станал на прав участък от пътя в района на Долни Дъбник. По първоначални данни тежкотоварният автомобил е навлязъл в насрещното платно заради образувал се черен лед. Смята се, че ремаркето е поднесло, след което е последвал челен удар с автомобила, управляван от д-р Костадинов. Ударът е бил изключително тежък, а лекарят е загинал на място.

Шофьор на тир, спрял на мястото на катастрофата, определи черния лед като изключително коварен фактор, особено при движение с висока скорост. По думите му проблемът е и в недобрата подготовка на част от водачите на тежкотоварни автомобили. „Фирмите пускат необучени шофьори зад волана. Качват се и убиват хора“, каза той пред Нова телевизия, като допълни, че лично познава д-р Костадинов и е дошъл да му отдаде почит.

Жители на района определиха смъртта на лекаря като нелепа и потресаваща. Според тях институциите трябва да поставят на първо място живота и здравето на хората и да не се неглижират проблемите по пътищата, особено при зимни условия.

Председателят на Общинския съвет в Червен бряг Николай Николов заяви, че градът е в шок от трагичната загуба. „Д-р Костадинов беше не само кмет, но и дългогодишен управител на местната болница. Направихме предложение заседанието на общинския съвет да започне с минута мълчание“, каза той.

От Агенция Пътна инфраструктура излязоха с писмена позиция по случая. Според нея в 3:20 и в 6:50 часа сутринта в участъка е преминала техника за опесъчаване. По това време температурите са били положителни, между 2 и 3 градуса, но впоследствие са паднали рязко, което вероятно е довело до образуването на черен лед. От агенцията твърдят, че са предприели необходимите действия за обработка на пътя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com