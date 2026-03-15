Поли Генова разби мерака на всички за Евровизия

Певицата Поли Генова, която два пъти представя България на „Евровизия“, направи изненадващо трезва оценка на конкурса, като призна, че участието там не е гаранция за успех. В откровен разговор в подкаста „Храмът на историите“ при Мариян Станков - Мон Дьо тя заяви, че международната сцена носи кратка популярност, но истинското изпитание започва след това.

Евровизия - само три минути слава

„Зависи как ще си изиграеш картите после. Това са три минути слава. Да, прекрасно е, докато се случва. Но като свърши и като си тръгне целият екип, и ти останеш сам – какво става?“, каза Поли Генова пред Нова телевизия.

По думите й участието в конкурса е само трамплин, а успехът след това зависи изцяло от самия артист. „Трамплинът може да те изстреля, ама после как ще летиш - и ще летиш ли – зависи изцяло от теб“, добави певицата, подчертавайки, че работата върху имиджа и кариерата започва именно след голямата сцена.

Труден период и търсене на помощ

В подкаста Генова говори и за един от най-трудните моменти в живота си, когато е преминала през тежък емоционален период. „Вече не се страхувам да говоря за моментите, в които не съм имала сила нито да изляза от къщи, нито да стана от леглото. Много са причините. Изглежда, че съм имала нужда от време, за да мога да премина през всички тях и да ги осмисля“, призна тя.

Певицата разказа, че дълго време е отлагала решението да потърси професионална помощ, въпреки че близките й са я съветвали да го направи. „Аз имах нужда от помощ. Макар че най-близките ми хора ме съветваха да го направя. И аз много пъти почти се осмелявах. Имах телефона на няколко терапевти“, сподели Генова.

Тя признава, че постепенно се е изолирала от хората около себе си. „В един момент осъзнах, че съм се отделила първо от обществото, а после дори и от приятелите си - толкова ме бяха отписали, че вече не ми се обаждаха да се видим.“

Първите срещи със специалист обаче се оказали повратна точка. „Няма да забравя след първите няколко сеанса как се чувстваш. Излизаш все едно си свалил някакви килограми от себе си, от гърба си, които си носил“, разказа певицата.

Музиката като спасение

Поли Генова говори и за това как отново е открила вдъхновение в музиката, вдъхновена от народната песен „Дилмано, дилберо“. „Слушайки как баба ми учи дъщеря ми Лея на тази песен няколко дни преди да отида на Writing Camp, където е създадена песента, се замислих колко много я обичам и че никога не съм я чувала така успешно имплементирана в поп музика в България“, разказа тя.

Интересът й се задълбочил и заради необичайна теория за произхода на думите в песента. „Попаднах на една статия, в която се казва, че има теория, че това не са просто имена. Идват от древен шумерски език и означават - „дилмано“ и „дилберо“ - първичната душа се възкачва в рая“, каза Генова.

Според нея бъдещето на българската музика е именно в смесването на традиция и съвременни стилове, както и в по-голямото уважение между самите изпълнители.

