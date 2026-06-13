Почина легендарна звезда на американското кино и телевизия

Почина Джийн Шалит - един от най-разпознаваемите американски кинокритици и дългогодишен репортер за изкуство в предаването Today на NBC. Той си отиде на 100 години, съобщи семейството му в изявление до NBC News, в което посочи, че е починал спокойно след "100 години невероятен живот".

Шалит беше част от Today в продължение на четири десетилетия и остана в паметта на зрителите с буйна коса, огромен мустак, големи очила и любов към каламбурите. С неговата смърт американската телевизия губи една от фигурите, които превърнаха филмовата критика от печатна територия в част от всекидневния ефир.

Лицето, което не можеше да бъде сбъркано

Шалит се присъединява към Today като сътрудник през 1970 г., а през 1973 г. вече е редактор за изкуство. По-късно намира своето най-познато място в рубриката Critic’s Corner, където говори за филми, актьори и култура със смесица от интелект, хумор и нарочно пресилени словесни игри.

Снимка: Асошиейтед прес

Когато напуска предаването през 2010 г., той е сред последните високопрофилни филмови критици в голяма национална телевизионна мрежа. По онова време професията вече се е преместила към интернет, блогове и бързи зрителски оценки, но Шалит остава символ на епохата, в която едно телевизионно мнение можеше да зададе тон на цял разговор за киното.

Повече ум, отколкото маска

Външният му вид често привлича първия поглед, но хората, работили с него, настояват, че истинската му сила е била другаде. Гай Лудвиг, негов продуцент повече от 20 години, пише при пенсионирането му, че зад необичайния образ стоят "невероятен хумор" и "забележителен интелект".

Според Лудвиг Шалит не натрапва знанията си, а ги превръща в забавление. Той можел едновременно да освети темата и да я направи достъпна за зрителите - без тежък тон, без поза на последна инстанция и без да разкрива цялата история на филма.

Критикът, който помогна на телевизията да надвика вестниците

Когато Шалит започва в Today, водещата сила във филмовата критика все още са вестниците и списанията. Именно там се оформя общественото мнение за премиерите, режисьорите и актьорите.

Появата му в национален ефир съвпада с момент, в който телевизията започва да променя баланса. В края на 70-те години Роджър Ебърт и Джийн Сискъл излизат на национална сцена със Sneak Previews по PBS, а през 1981 г. конкурентното предаване Good Morning America на ABC привлича Джоъл Сийгъл като кинокритик.

През 2010 г. The Plain Dealer го нарича човек, който е помогнал да се промени разпределението на критическата власт в Америка. Изданието го описва образно като "Даниъл Буун с папийонка и очила на Граучо" - човек със странна визия, но със силно пионерско място в телевизионната култура.

Списанията отвориха вратата към NBC

Пътят на Шалит към телевизията започва в печата. Той е развлекателен колумнист в McCall’s, през 1968 г. става старши филмов критик в Look, а пише и за Ladies’ Home Journal.

Популярността му в списанията води до оферта от NBC, макар че ръководителите първоначално не са го виждали на живо. Лудвиг разказва как Шалит влиза в кабинета на един телевизионен шеф, а той го поглежда и пита: "Господин Шалит, мислили ли сте някога за радио?".

Причината е проста - през 60-те години телевизионният образ е далеч по-унифициран, а Шалит изглежда различно от типичните лица в ефира. Оказва се обаче, че именно това го прави незабравим.

Без спойлери, но с безкрайни каламбури

В ефир Шалит е по-скоро умерен критик, но с език, който не може да бъде сбъркан. За класиката Stand By Me от 1986 г. той казва, че филмът се различава от други истории за младостта, защото вместо да отблъсква зрителя, го поглъща.

Той многократно подчертава, че не иска да разваля филмите на публиката. През 1993 г. казва пред Асошиейтед прес, че много критици разказват толкова голяма част от сюжета, че унищожават преживяването за зрителя, докато той самият не издава историята.

Каламбурите му често предизвикват стонове, но точно те стават част от марката му. За Frozen казва, че е "много cool", за The Men Who Stare at Goats използва игра със звука на козе блеене, а за The Lovely Bones отбелязва, че "няма спор по костите".

Любими филми, спорни оценки и публични извинения

Шалит харесва Enemy at the Gates с Джуд Лоу и го определя като ярка драматизация на един от огромните повратни моменти в историята. За The Color Purple на Стивън Спилбърг по романа на Алис Уокър казва, че "трябва да е противозаконно човек да не го гледа".

Не всички негови оценки обаче минават без буря. Той нарича Brokeback Mountain силно надценен и предизвиква критики от GLAAD, след като определя героя на Джейк Джиленхол, Джак, като "сексуален хищник". По-късно Шалит се извинява.

Той започва телевизионните си рецензии в годината на Patton и Love Story, а завършва дългия си път със Shrek Forever After. За него отбелязва, че гръмогласният герой вече е станал по-мек - типичен пример за начина, по който Шалит превръща дори последната си рецензия в словесна закачка.

Интервютата, които се превръщаха в терапия

Една от запомнящите се сцени в кариерата му е интервю с Карол Чанинг, по време на което Шалит изпада в неудържим смях. Друг път, през 1981 г., разговаря с Джон Белуши и Дан Акройд, а Белуши казва, че косата му прилича на "мравуняк в пламъци".

Дори след тази реплика Шалит продължава да задава толкова много въпроси за ежедневието им, че разговорът започва да прилича на терапия. Той пита двамата комици каква би била последната им вечеря и какво искат да правят след 10 години.

На въпроса "Какво искаш да правиш след 10 години, Джон Белуши?", Белуши отговаря: Fiddler on the Roof. Това е типичен момент от света на Шалит - абсурден, театрален, смешен и някак напълно естествен в телевизионната му вселена.

От сериозни водещи до пародии в Saturday Night Live

През годините Шалит разменя реплики с водещи като Едуин Нюман, Барбара Уолтърс, Джейн Поли, Том Брокоу, Брайънт Гъмбел, Кейти Курик, Ал Рокър и Мередит Виейра. Не всички са негови почитатели - Гъмбел веднъж пише в поверителна бележка, че рецензиите му често закъсняват, а интервютата му не са много добри.

Но точно това присъствие, едновременно обичано и подигравано, го превръща в част от американската попкултура. Хорацио Санц редовно го пародира в Saturday Night Live, появявайки се в образа му на бюрото на Weekend Update и редейки почти несвързани каламбури за филмови заглавия.

Шалит има и появи в Sesame Street, Family Guy и SpongeBob SquarePants. Това означава, че образът му вече не е само телевизионна критика, а знак, който публиката разпознава дори извън реалните му рецензии.

Ранни години, музика и любов към хумора

Джийн Шалит е роден в Ню Йорк и израства в Морристаун, Ню Джърси. Още в училище създава първия вестник на началното си училище, а по-късно, като ученик в Morristown High School, пише хумористична колонка.

През 1949 г. завършва Университета на Илинойс. Свири на фагот, но сам разказва, че е започнал с кларинет. След като не репетирал няколко седмици, учителят му се ядосал, взел кларинета и му дал фагот като наказание.

През 1987 г. Шалит редактира книгата Laughing Matters: A Celebration of American Humor. Тогава обяснява, че иска да представи отново стари и нови майстори на американския хумор като Марк Твен, Джеймс Търбър и Ръсел Бейкър.

Последният представител на една по-бавна телевизионна епоха

Шалит преживява и тежки моменти. През 1994 г., докато е в Сейнт Пийт Бийч, Флорида, за пролетната подготовка на бейзбола от Мейджър лийг, автомобил го удря, докато пресича улица, и му чупи крака. След това Today започва да записва филмовите му рецензии в домашното му студио.

Съпругата му Нанси Люис умира през 1978 г. Двамата имат шест деца. Шалит остава в публичната памет не просто като човек с ексцентричен външен вид, а като критик, който носи лекота в разговорите за култура, без да ги лишава от смисъл.

Неговата смърт затваря страница от времето, когато кинокритикът в национален ефир можеше да бъде седмичен ориентир за милиони зрители. Днес мненията за филмите се разпадат между социални мрежи, платформи и мигновени реакции, но Джийн Шалит беше от поколението, което превръщаше рецензията в малко представление. Той не просто оценяваше филми - той караше зрителите да очакват самата оценка като част от шоуто.

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