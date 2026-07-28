Евтим Милошев вкарва подвига на българите в световното кино

Урокът по хуманност, който страната ни даде на човечеството по време на Втората световна война, скоро ще се превърне в мащабна международна кинопродукция с глобален отзвук. Това каза министърът на културата Евтим Милошев. Дано. Защото това, което липсва на днешния 21-и век, е именно хумаността.

Безпрецедентната историческа проява на кураж и състрадание, при която България спаси своята еврейска общност от лагерите на смъртта, е на път да оживее на големия екран в амбициозен филмов проект. Идеята за реализирането на мащабен игрален филм, който да разкаже на милиони зрители по света за родното чудо, беше заложена в центъра на официална среща в Министерството на културата. На нея министър Евтим Милошев прие световноизвестния израелски историк, писател и общественик проф. Михаел Бар-Зоар. Двамата се обединиха около позицията, че София и Тел Авив имат общ, свещен дълг към историята и поколенията след нас – да споделят този велик урок по човечност.

Разказ за куража с глобално значение

Според министър Милошев силата на това историческо събитие се крие в неговото дълбоко човешко измерение, в моралната отговорност и обществената солидарност, проявени в един от най-мрачните периоди на изминалия век. Той изрично допълни, че съвременното кино разполага с всички необходими художествени и технически средства, за да представи този исторически акт по начин, напълно достоен за неговото огромно световно значение. За целта се предвижда проектът да се развие като международна копродукция с участието на български, израелски и водещи световни партньори от филмовата индустрия.

Признание за пазителите на истината

По време на разговорите министърът изрази дълбоката си признателност към проф. Михаел Бар-Зоар за неговата дългогодишна, последователна и неуморна работа в защита на историческата истина за събитията от Втората световна война. Приносът на израелския учен е ключов за това подвигът на българския народ да заеме своето заслужено място в глобалната историческа памет.

В преговорите в министерството се включиха още Руси Иванов, съветник на министър-председателя Румен Радев, заместник-министърът на културата доц. д-р Пламен Славов, началникът на политическия кабинет Мирослава Николова и медийният съветник Бояна Бозаджиева.