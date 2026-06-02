Триумфът й е заради грандиозното послание за силата на културата

Културата не е брошка, не е забавление, а инструмент, който движи, развива и осмисля съществуването на едно общество. С тези силни и вдъхновяващи думи заместник-министърът на културата Марина Василева даде официален старт на тридесет и четвъртото издание на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ и пренаписа културния код на България. Пред препълнената зала тя изтъкна, че престижният форум е най-показателният пример за това какво може да се постигне, когато творци, държавни институции, местна власт, партньори и публика работят в пълен синхрон. Василева допълни, че само чрез подобно обединение около общи ценности може да се изгради истинска устойчивост, дълбоко взаимно доверие и последователни добри културни практики в страната.

Заместник-министърът акцентира върху дълбоката символика на факта, че тазгодишното издание на фестивала се открива точно в Деня на детето. Според нея това съвпадение не е случайно, тъй като именно изкуството притежава уникалната сила да възпитава, да учи и да влюбва младото поколение в красивото, като същевременно дава възможност на децата да развиват въображението си по най-чистия и градивен начин. Тя посочи, че инвестицията в духовното развитие на най-малките чрез театър и музика поставя основите на едно по-осъзнато и интелигентно бъдещо общество.

В изказването си Марина Василева подчерта, че не е изненада и изборът на място за провеждането на мащабното събитие. Варна се е доказала като град, който изключително последователно и целенасочено работи за развитието на фестивалната култура в България. Тя припомни, че през тази година се отбелязва и вековен юбилей – сто години от създаването на най-стария музикален фестивал у нас, носещ същото емблематично име „Варненско лято“. В заключение заместник-министърът изрази силна надежда, че и други градове в страната ще припознаят този успешен модел и ще последват вдъхновяващия пример на морската ни столица за превръщането на културата в основен приоритет.

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