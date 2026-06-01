След цели 6 часа в Операта: Културният елит го коронова за министър

Софийската опера и балет отново доказа, че е на световно ниво. Министърът на културата изгледа феноменалния спектакъл „Залезът на боговете“ от Рихард Вагнер. Мащабната продукция продължи цели шест часа. Това изпитание за сетивата остави публиката без дъх. Салонът на операта беше изпълнен до краен предел.

Специално посрещане от маестрото

На входа министърът беше посрещнат лично от акад. Пламен Карталов. Директорът на Софийската опера е и режисьор на спектакъла. Двамата обсъдиха огромното предизвикателство пред българската оперна сцена. Вагнеровият репертоар се счита за най-трудния в музикалния свят.

Признание зад кулисите

След края на представлението министърът отиде зад кулисите. Той поздрави лично целия творчески колектив за успеха. Министърът изрази силното си възхищение от техния огромен талант. Той подчерта, че този денонощен труд прославя България по света. Присъствието на толкова много млади хора в залата е огромен комплимент за екипа.

Нова надежда за сектора

С това си присъствие министърът спечели силното одобрение на гилдията. Хората на изкуството и културата открито подкрепят неговия подход. Те разчитат изключително на неговия доказан продуцентски опит. Творците изразиха искрена надежда за по-добри дни в сектора. Всички се обединиха около ценността, че културата е основата на държавата.

