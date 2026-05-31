Български триумф и в Кан

Култовата песен на Азис “Сен Тропе” е част от саундтрака на филма “Мечтаното приключение”

Исторически успех за българското кино на Филмовия фестивал в Кан!

Част от победния марш на български творци и красиви умове – Дара спечели „Евровизия“, Рене Карабаш беше сериозен конкурент на наградите „Букър“ с романа й „Остайница“, „Мечтаното приключение“ спечели наградата на журито в Кан, което си е бронзов медал, небивал успех, Александър Везенков вдигна купата на Евролигата, 11-класникът Никола Веселинов от Софийската математическа гимназия спечели първо място в света по математика на най-големия международен конкурс за гимназисти. Имаме успехи, за които да се радваме!

Непрофесионални актьори разказват история

За първи път от 1974 г. филм на български език беше прожектиран в голямата зала на Фестивалния дворец в Кан.

Българската копродукция „Мечтаното приключение“ спечели Наградата на журито в основната конкурсна програма на фестивала. Председател на деветчленния състав тази година беше Парк Чан Ук, в журито бяха Клои Жао, Джейн Фонда, Деми Мур, Стелан Скарсгард и други изявени кинотворци.

Наградата беше връчена от Гаел Гарсия Бернал на режисьорката Валеска Гризебах, която покани на сцената и изпълнителката на главната роля Яна Радева.

В главните роли на "Мечтаното приключение" освен нея е и Сюлейман Летифов, а по червения килим в Кан преминаха още Стойчо Костадинов, Николай Шекерджиев, Денислава Йорданова, Христо Руменов, Александър Руменов, Тиана Георгиева, Живко Шопов, Михаил Христов и Красимир Василев. За много от тях това е първо участие на подобен форум - хора с напълно обикновен живот извън киното, които изведнъж се оказват в светлината на прожекторите на най-престижния фестивал в света.

Допълнителен шум предизвика и името на Азис. Неговата култова песен „Сен Тропе“ е част от саундтрака на филма. Песента на Азис беше пусната, докато Грибех получава наградата си, а фотографи и световни звезди се разтанцуваха още при първите звуци на парчето. Преди това прозвуча и по червения килим, докато екипа преминаваше.

Според родни киномании именно този сблъсък между арт кино, балканска мръсотия, граничен реализъм и попфолк енергия прави „Мечтаното приключение“ толкова обсъждано заглавие на фестивала тази година.

Заснет изцяло в района на Свиленград с български непрофесионални актьори и предимно български екип, филмът се превърна в едно от най-обсъжданите заглавия на фестивала и беше сред фаворитите на международната критика.

„Мечтаното приключение“ разказва историята на археоложката Веска, която се завръща в родния си град и постепенно попада в мрежа от тайни, престъпления и неизказани спомени.

Продуцент от българска страна е Miramar Film, с подкрепата на Национален филмов център и Министерство на културата.

Миналото, което непрекъснато изравят от земята, и тайните, които отчаяно се опитват да заровят в настоящето – това са големите теми в новия филм на Валеска Гризебах – „Мечтаното приключение“.

Лентата, представена на фестивала в Кан, отвежда зрителите в суровата и красива планинска България – място, където сенките на Балканските войни и комунистическото минало още не са избледнели, а престъпността и трафикът на хора продължават да носят пари на безскрупулните, пише „The Guardian“.

Подобно на предишния си филм „Western“, Гризебах отново залага на непрофесионални актьори и дълги, естествени сцени около масата – с вечеря, алкохол и спомени, които звучат толкова истински, сякаш камерата просто е попаднала случайно там.

Престъпни схеми и опасни хора

Веска ръководи разкопки край Маточина. Неочаквано в живота й се появява Саид – мъж от миналото й, свързан с контрабанда, стари престъпни схеми и опасни хора.

Сюжетът постепенно разкрива свят на крадено гориво, трафик на мигранти, местни мутри и страх, който тегне над всички. Но истинската сила на филма не е в криминалната интрига, а в атмосферата – изоставените хотели от соц епохата, прашните пътища, селата по границата и лицата на хората, които сякаш носят цялата тежест на прехода върху себе си. Критиците определят „Мечтаното приключение“ като красив, загадъчен и труден за разгадаване филм – произведение, което не дава лесни отговори, а оставя зрителя да се лута между миналото и настоящето, точно както героите му. Саид, изигран от Сюлейман Лефтеров – откритие на режисьорката още от „Уестърн“ – мистериозно изчезва, а търсенето му постепенно отвежда Веска към свят на бензинови схеми, бежански канали, трафик на хора и мрежа от мрачни местни бизнеси, управлявани от дерибея Илия в изпълнение на Стойчо Костадинов.

Илия е стар обожател на Веска и завръщането й очевидно отключва желание да се доказва – дори като засипва пътя й с чакъл. Тя, от своя страна, остава инатливо независима, продължава да бленува по Саид и междувременно се хвърля импулсивно в кратки интимни връзки с други мъже от този суров свят.

Еротичните сцени – с 60 годишни хора

Любопитното е, че почти всички любовно-еротични линии във филма са между хора около 60-те – нещо рядко срещано в българския кинематографичен контекст и очевидно вписано в по-новата западна тенденция за истории със сексуално освободени жени в по-късна възраст. На този фон криминалната линия остава по-скоро атмосфера, отколкото двигател на действието. Реплики като „тази земя е пълна с мародери“ и „винаги имаш избор да си добър или лош“ звучат като опит гангстерският жанр да бъде използван повече като символичен декор. Истинският фокус е загадъчният вътрешен свят на Веска – показан чрез дълги кадри, които омекотяват бруталната реалност през почти дзен спокойствието на героинята.

И точно тук филмът вероятно ще раздели зрителите. За едни тази хипнотична бавност е омагьосваща. За други почти тричасовото времетраене започва да тежи, а криминалната нишка изглежда недовършена.

Чуждата преса: Истинско чудо!

Чуждестранната критика посрещна „Мечтаното приключение“ с впечатляващ интерес, а част от рецензиите вече го нареждат сред най-обсъжданите заглавия от фестивала в Кан.

In Review Online публикува една от най-възторжените оценки, определяйки филма като „истинско чудо“ от конкурсната програма. Изданието описва лентата като „политически остър, елегантно феминистки и формално изобретателен“ филм, който няма аналог сред останалите заглавия тази година.

AwardsWatch също реагира силно, поставяйки висока оценка B+ и наричайки продукцията „аналитичен трилър за сивите зони на морала“. Специално внимание критиците отделят на играта на българската актриса Яна Радева, която според тях носи една от най-силните емоционални линии във филма.

Deadline пък описва „Мечтаното приключение“ като „брутално потапяне в тъмната история на България“, подчертавайки суровата криминална атмосфера, напрежението по границата и усещането за Балканите като място, където миналото никога не си е тръгвало напълно.

Според IndieWire филмът напомня „бавен уестърн“, развиващ се в изоставен пограничен свят, в който напрежението се натрупва почти хипнотично, сцена след сцена.

От The Times описват атмосферата като „беззаконна и мистична, сурова и романтична“, а българската актриса Яна Радева е отличена като едно от големите открития на фестивала. Според изданието именно нейното присъствие носи „тиха експлозия“ на екрана.

Още по-любопитно е, че западните медии почти единодушно наричат продукцията „български филм“, въпреки че тя е международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия. Причината - огромна част от действието се развива у нас, а атмосферата на югоизточна България буквално доминира екрана.

Звягинцев отново разтърси Лазурния бряг

Андрей Звягинцев разтърси Кинофестивал в Кан с новия си филм „Минотавър“ - мрачен криминален трилър за убийства, корупция и Русия по време на войната в Украйна. Лентата предизвика бурни реакции още след премиерата си и моментално беше определена като един от фаворитите за „Златна палма“. Спечели Гран при, нещо като второто място на фестивала. На пръв поглед „Минотавър“ проследява историята на семейна двойка, но зад личната драма ясно прозира политическото послание на режисьора. Главният герой, изигран от Дмитрий Мазуров, е директор на голяма транспортна компания, който през февруари 2022 година – в началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна – получава нареждане да осигури 150 свои работници за военната мобилизация. Филмът постепенно разкрива атмосфера на страх, натиск и морално разпадане, в която обикновените хора се оказват смазани между властта, войната и собственото си оцеляване.

