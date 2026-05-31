Нови подробности за кавгата между Елизабет и Меган

Появиха се нови подробности за конфликта на Меган Маркъл с покойната кралица Елизабет II, който се е случил преди сватбата ѝ с принц Хари през 2018 г., съобщава The Daily Beast. Британският експерт по монархията Робърт Хардман разказа за инцидента в подкаста The Royalist.

Според него кралицата обичала да преглежда бижута от колекцията си, когато се срещала с булките на синовете и внуците си. Това бил специален ритуал: тя подреждала пет или шест варианта и булката ги пробвала цяла сутрин или следобед.

Този път традицията била нарушена... Меган дошла с Хари, не сама, така че кралицата не могла да бъде сама с нея. Меган избрала диамантената тиара на кралица Мери. Няколко седмици по-късно Меган неочаквано поискала тиарата да бъде доставена спешно. Бързината била обяснена с факта, че на гости бил фризьор на знаменитост и тя искала да се увери, че тиарата ще допълни новата ѝ прическа.

Доставката обаче се оказала трудна. Първо, трябвало да се оформят документи и застраховка. Второ, Меган поискала да се провери произходът на скъпоценните камъни: тя се опасявала, че колониалната история на диамантите може да опетни репутацията ѝ. Докато бижутата се проверявали, напрежението в семейството нараствало и дворецът получавал многократни, раздразнени обаждания с искане тиарата да бъде доставена бързо.

„Винаги Хари викаше, любопитно. Никога Меган“, отбеляза Хардман. Конфликтът в крайна сметка беше разрешен, но това не подобри отношенията на Хари и Меган с придворните и кралското семейство.

Преди това бе съобщено, че принц Хари е пропилял по-голямата част от наследството, оставено му от принцеса Даяна и кралицата майка Елизабет, пише още БГНЕС. Според бившия редактор на списание People Дан Уейкфорд, петима източници, близки до принца, потвърдиха това.

