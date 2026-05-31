Балкански град е най-евтината уикенд дестинация в Европа

Пътуванията през уикенда са чудесен избор за почивка - можете да се насладите на много култура, да посетите барове и да се насладите на страхотни местни ресторанти, без да изразходвате твърде много от почивката си. В цяла Европа обаче цената за посещение на градове варира драстично и тъй като времената в момента са доста трудни, мнозина се опитват да спестят, където могат, когато става въпрос за пътуване, съобщава Time Out, предава bTV.

Ето защо новият „Барометър на градските разходи“ на Post Office Travel Money за 2026 г. е полезен, анализирайки цената на уикенд пътуванията до 50 популярни и модерни дестинации на целия континент.

В проучването са взети предвид следните разходи: две нощувки в тризвезден хотел за уикенд, тристепенна вечеря за двама (включително бутилка домашно вино), кафе, чаша вино, бутилка бира и Coca-Cola, двупосочен трансфер от летището, панорамна автобусна обиколка, билет за местен транспорт за 48 часа, както и вход за основната историческа атракция, галерията и музея.

Начело в списъка с най-достъпните европейски градове е Сараево. Според проучване, един уикенд в този град (с всички споменати разходи) струва само 295 евро, което е почти три пъти по-малко от най-скъпия град в списъка - Осло.

Столицата на Босна и Херцеговина е отлична дестинация за бягство през уикенда. Една от причините за нейната привлекателност е фактът, че е идеална за разходки, независимо дали разглеждате красивите ѝ улици самостоятелно или се присъединявате към организирана обиколка. Има и редица добри музеи - включително Националния музей и Музея на детството по време на войната - както и смесица от църкви, джамии и синагоги.

В другия край на скалата е Осло, където се очаква един уикенд да ви струва около 873 евро, докато средната цена на уикенд в Копенхаген е 798 евро, а в Единбург - около 795 евро.

10-те най-евтини дестинации за почивка в европейските градове в момента:

Сараево

Букурещ

Тирана

Белград

Тренчин

Рига

Лил

Вилнюс

Страсбург

Подгорица

10-те най-скъпи европейски дестинации за градски почивки в момента:

Осло

Копенхаген

Единбург

Женева

Барселона

Дъблин

Амстердам

Корк

Венеция

Мадрид

