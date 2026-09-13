Балкански град е най-евтината уикенд дестинация в Европа
Според проучване, един уикенд в този град струва само 295 евро
Следете всички новини, анализи и коментари за Сараево. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Според проучване, един уикенд в този град струва само 295 евро
Изящният и фин рисунък на художничката вае всяка фибра на чистата енергия, с която те ни напомнят да се усмихваме и на малките неща
Мъжът е открит с мъртъв с огнестрелна рана
Учатвал е в операцията на Европейския съюз "Алтеа
Бошко и Адмира имаха нещастието да се обичат в държава с враждуващи етноси
Жените ще играят квалификациите си в Хераклион
Участие в него ще вземе и US-посланикът със своя партньор
Сръбският външен министър няма да може да мине с номера Чавушоглу, Заев на път да направи дует с Дачич
Докато Дачич не ми каже: "Извинявай, Бойко!", нито Вучич, нито Ана да не ме търсят!, отсече премиерът
Калин Златков е девети в слалома
Изпратиха спортистите с национален флаг и лъвчета за късмет от Fibank
България ще се представи в 5 вида спорт
"Членовете на терористичната група, която бе разбита от босненската полиция, планирали истинско клане на 31 декември в Сараево", съобщи държавният про...
Президентът Росен Плевнелиев беше удостоен в Сараево с отличието "Европейска личност на годината в Югоизточна и Централна Европа" за 2015 година. Това...
Папа Францск пристигна на еднодневна визита в Босна и Херцеговина, посветена на постигане на мир и разбирателство между мюсюлмани и католици в тази ча...
Земетресение от 4.2 по Рихтер бе регистрирано в близо до босненската столица Сараево. Епицентърът на труса, който е регистриран в 9.24 часа тази сутри...
Папа Франциск днес обяви, че на 6 юни ще посети Сараево, предаде АФП. Папата ще посети един от най-пострадалите градове по време на конфликтите на Бал...
В Дома на киното на 30 септември от 19 ч е премиерата и на българския филм "Три дни в Сараево". Киноразказът ни среща с две жени и техните сънища. Въп...
Един безсмислен атентат промени съдбата на човечеството
Сараево. Босненската столица Сараево остана без трамваи и тролеи заради неплатена сметка за ток. Електрическата компания "Електропривреда" изключи ел...