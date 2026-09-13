Всичко за Сараево

Следете всички новини, анализи и коментари за Сараево. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Култура Общество
4.2 по Рихтер разтресе Сараево

4.2 по Рихтер разтресе Сараево

Земетресение от 4.2 по Рихтер бе регистрирано в близо до босненската столица Сараево. Епицентърът на труса, който е регистриран в 9.24 часа тази сутри...

28 февруари | 14:55
0 коментара
10500