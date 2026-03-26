Бистра Златарева нарисува най-хубавото – как децата се радват

Децата – тази чиста проба човек, с която Бог ни е благословил да съжителстваме в земния си път – без значение дали са собствено наши, роднински, приятелски, съседски, възпитаници, всички те са лек в този свят нелек и с тяхната ангелска прелест ни припомнят съвършенството.

Приземяват ни, и ни карат да летят. И ни вдъхновяват.

Детето е обект на най-новия творчески импулс и за Бистра Златарева. Известната ни художничка подреди чудни платна, припомнящи ни за същината на живота, в Сараево и съвсем заслужено обра аплодисментите.

Изложбата „Динамика на радостта“, в която има 21 картини, бе открита в Europe House Sarajevо, реализирана в сътрудничество с Посолството на България в Босна и Херцеговина. Посланик Валери Йотов заяви, че както и досега, българското посолство съчетава тържеството за Националния празник на България с културно събитие. Изкуството е силен инструмент на дипломацията за утвърждаване на култура на мир, взаимно опознаване, толерантност и приятелство, смята той. Изложбата на Бистра Златарева ще остане в Дома на Европа в Сараево до 31 март т.г.

Рисунките изобразяват радостта като универсална човешка емоция, представена чрез движение, игра и свободата у децата. Творбите изследват спонтанността, честността и енергията на ежедневните моменти, които ни напомнят за важността на простите, автентични преживявания в съвременния живот. Картините са изследват едно от най-чистите човешки състояния чрез езика на движението. В центъра на композициите стоят деца, уловени в моменти на тичане, скачане, игра и спонтанен порив, в който тялото се превръща в носител на емоция.

„Изборът на детската фигура е съзнателен и концептуален. Децата въплъщават спонтанността, откровеността и първичността на човешката природа. Те все още не са социално моделирали езика на тялото си – движенията им са пряка и неподправена реакция на съзнанието. Радостта при тях не е контролирана или премислена. Тя е импулс, който преминава през цялото тяло и го превръща в движение. Именно в тази неподправеност откривам особена красота – както в пропорциите на детските фигури, така и в ритъма, пластиката и свободата на самите движения. Тялото тук е не просто форма, а жив израз на вътрешното състояние, то се превръща в носител на чиста, неовладяна енергия. С тези рисунки опитвам да пресъздам радостта не като застинало чувство, а като енергия – пулсираща, жива, непрекъснато променяща се. Динамиката на детските фигури създава усещане за лекота, свобода и ритъм. Чрез тях се опитвам да пренеса зрителя в света на безгрижното преживяване“, споделя авторката, която освен изтъкнат художник, е сред най-уважаваните и търсени преподаватели у нас.

Серията е реализирана с различни рисунъчни техники и изразни средства- от експресивни мазки до фини линии и стойности на тоновете, които допълват темата за многообразието на радостта като емоция. Техническата вариативност подчертава различните проявления на радостта като емоция – от бурния порив, до тихото щастие на движението.

В свят, който постоянно ни залива с негативни внушения, информационен шум и визуална свръхнаситеност, способността да изпитваме радост сякаш отслабва. Технологиите, създадени да улеснят живота ни, често ни отдалечават от простите непосредствени преживявания. Презадоволяването и постоянната стимулация на сетивата ни притъпяват чувствителността ни към малките неща, а именно те са източникът на истинската радост. Изложбата „Динамика на радостта“ е покана към зрителя да се върне към първичната чистота на емоцията, към онзи момент, в който тялото и чувството се сливат в свободен жест, е коментарът на арт критиците.

Бистра Златарева е завършила Националното училище по изящни изкуства и Националната художествена академия в София. Твори в областта на монументалното изкуство, живописта, иконописа и рисунката. Понастоящем работи като преподавател в Националната художествена академия в София.

