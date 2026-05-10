Внезапно почина наш театрален шеф

На 61-годишна възраст късно снощи, 9 май, внезапно почина Русан Стаменов – директор на Държавния куклен театър в Търговище. Това съобщиха от пресслужбата на културната институция, цитирани от БТА.

От театъра отбелязват, че на усилията и управленската визия на Стаменов се дължи утвърждаването на театъра като значим културен център и съхраняването на традициите в кукленото изкуство.

Загубата на Русан Стаменов оставя празнота сред неговите колеги, които ще го запомнят като достоен ръководител и отдаден творец, се казва още в съобщението.

Русан Стаменов е роден на 17 май 1964 г. Завършва средното си образование в Търговище, а през 1991 г. се дипломира в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“.

Професионалният му път преминава последователно през драматичните театри в Плевен и Благоевград, както и през театъра в Ямбол, където работи в продължение на 17 години. През май 2010 г. се присъединява към трупата на Държавен куклен театър – Търговище, а от ноември 2018 г., след спечелен конкурс, заема поста директор на културния институт.

Допълнително ще бъде предоставена информация за датата, часа и мястото на поклонението, информират от семейството.

