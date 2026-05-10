Евровизия започва под напрежение, бойкоти и с невиждана охрана

Тържествата около 70-о издание на състезанието „Евровизия“ започват днес във Виена, която се подготвя да посрещне хиляди фенове от цял свят. Още преди официалния старт на конкурса обаче музикалният форум се оказа в центъра на сериозно политическо напрежение заради участието на Израел, съобщават АФП и ДПА.

Австрийската столица е организирала десетки събития за туристи и жители, а следобед ще бъде разстлан традиционният тюркоазен килим, по който ще преминат делегациите на 35-те участващи държави. Официалната церемония по откриването е насрочена за 14:00 часа местно време. В центъра на Виена вече е оформена охраняема фен зона пред неоготическата кметска сграда, където на огромни екрани ще бъдат излъчвани емблематични моменти от историята на конкурса.

Тази година „Евровизия“ отново се очаква да привлече огромна аудитория - над 170 милиона зрители по телевизията и онлайн, а съдържанието около конкурса вече генерира милиарди гледания в социалните мрежи и дигиталните платформи.

Според предварителните прогнози големият фаворит е Финландия, която залага на необичаен дует между мрачния рок певец Пит Парконен и популярната цигуларка Линда Лампениус. АФП отбелязва, че организаторите са направили рядко изключение и ще позволят на Лампениус да свири на живо - нещо, което обикновено е забранено за инструменталистите на конкурса.

Сериозни шансове според букмейкърите имат още Гърция, Дания, Франция и Австралия. Австралийската звезда Делта Гудръм участва с подкрепа от специална програма на властите в Канбера за културна дипломация. Израелският представител Ноам Бетан също влиза сред обсъжданите имена с песен, изпълнена частично на френски език.

Именно израелското участие обаче предизвика бурни реакции. Телевизионните оператори от Испания, Ирландия, Исландия, Нидерландия и Словения обявиха бойкот и отказаха участие заради войната в Газа. Над хиляда музиканти и творци, сред които Питър Гейбриъл и Massive Attack, също подписаха отворено писмо с призив Израел да бъде изключен от конкурса.

Във Виена вече са планирани както пропалестински, така и произраелски демонстрации. Заради опасения от сблъсъци австрийските власти въвеждат засилени мерки за сигурност, като до големия финал на 16 май всеки ден ще бъдат мобилизирани стотици полицаи.

Германският министър на културата Волфрам Ваймер, който ще присъства лично на конкурса, заяви пред „Аугсбургер алгемайне“, че призивите за бойкот са му причинили „болка“. „Още в самото начало се ангажирах с това Израел да може да участва и отнесох тази кауза до най-високото политическо ниво“, подчерта той.

България ще бъде представена от DARA с песента Bangaranga. Тя ще излезе на сцената във втория полуфинал на 14 май. Първият полуфинал е насрочен за 12 май, а големият финал ще се проведе на 16 май.

