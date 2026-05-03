20 години лъжат хората! Папи Ханс с тежки думи за поп музиката

„20 години ни лъжат какво е поп музика.“ С тази гневна констатация Папи Ханс постави под съмнение цял модел в българската музикална индустрия. В интервю за „Храмът на историите“ при Мариан Станков - Мон Дьо по Нова телевизия той направи серия от остри признания за натиска, задкулисието и личните си битки.

Разговорът премина от самоирония до директни обвинения към индустрията. Изказванията му бързо предизвикаха реакции и отново поставиха въпроса кой определя вкуса на публиката.

„Синдромът на бялата престилка“ и битката със себе си

Папи Ханс призна, че дори след години на сцена продължава да изпитва вътрешно напрежение. „Всеки път, когато застана на този стол, получавам синдрома на бялата престилка. Имам ниско кръвно, а като дойде лекар да ми го измери, става 200 на 150. Същото е и тук“, сподели той.

Артистът описа постоянната си борба със собственото самочувствие: „Постоянно се опитвам да си ударя шамар и да се сваля на земята - да казвам истината, без прекомерно самочувствие, но и без изкуствена скромност.“

Остри обвинения към музикалната индустрия

Най-силните думи в интервюто бяха насочени към начина, по който се формира вкусът на публиката. „Престъпление ли е срещу културата на България, ако 10-20 години лъжеш хората какво е поп музика? Според мен е престъпление“, заяви Папи Ханс.

Според него има сериозно разминаване между това, което се налага като „поп“, и това, което хората реално искат да слушат, което води до изкривяване на пазара.

„Моята награда са хората“

Изпълнителят категорично отхвърли нуждата от институционално признание. „Никога няма да преклоня глава, никога няма да се подмажа на някой, за да ми даде награда. Моята награда са хората, които ми знаят песните“, заяви той.

По думите му истинската стойност на един артист се измерва в връзката с публиката, а не в ротациите по радиа или получените статуетки.

Напускането на наградите и темата за унижението

Папи Ханс коментира и решението си да напусне музикални награди - ход, който предизвика силен обществен отзвук. „Тръгнах си както си тръгва всеки човек, когато види, че е викнат някъде, за да бъде унижаван, а не да бъде празнуван“, заяви той.

Според него проблемът не е в конкретно събитие, а в отношението към артистите.

Задкулисието и алтернативният път

Изпълнителят не спести и критики към музикалната система. „Според задкулисието аз не съм сред топ 15 на поп артистите. Според реалността това не е точно така“, каза той.

Той подчерта, че успехът му идва извън традиционните канали: „Всички, които разчитат на радиостанциите, искат най-малко да съществува човек като мен, който не се върти там, а просто има интернет.“

Така Папи Ханс очерта модел на независим артист, който разчита директно на публиката и заобикаля класическите механизми на индустрията.

