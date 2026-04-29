„Опера на върховете” и „Сцена на върховете“  отново на Белоградчишките скали

За поредна година един от най-обичаните и причудливи природни феномени в България - Белоградчишките скали, ще се превърне във величествен декор и атрактивна лятна сцена под открито небе за два големи фестивала с национален мащаб – XI-тото издание на „Опера на върховете“ и второто поред издание на „Сцена на върховете“.

Фестивалите са част от културния календар на Белоградчик. Те ще се проведат в периода 3 юли – 5 септември 2026 г., като ще съберат на едно място млади и утвърдени таланти - музиканти, изпълнители, солисти, оркестри, хорове и актьори, които за поредна година ще превърнат феноменалните Белоградчишки скали в магнетична открита сцена.

Организатор на „Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“ е Фрий Медиа Груп в партньорство с Държавна опера - Русе и Националния музикален театър “Стефан Македонски”. Двата фестивала се провеждат със съдействието на община Белоградчик и с изключителната подкрепа на Електрохолд. Партньори са още Евроинс, Чайна Мотор Къмпани (представител на Dongfeng, BYD, Hongqi), хотел “Скалите”, Винарска изба „Магура“ и FastPay. С богата програма от спектакли и утвърдени имена на музикалната и театрална сцена, организаторът има амбицията двата фестивала отново да се откроят като едно от най-впечатляващите и мащабни културни събития в България.

Цикълът с изпълнения на живо ще започне на 3 юли с концерт-спектакъла „Кралят на валса“ по музика на Йохан Щраус-син, а на 4 юли ще бъде представен новият мюзикъл “Здравей, как си, приятелю” на Стефан Диомов. В програмата са включени също оперите на Джакомо Пучини - „Тоска“ и „Мадам Бътерфлай“, на Моцарт - „Сватбата на Фигаро“, балетът по музика на Жорж Бизе - „Кармен“, както и легендарният мюзикъл “Кабаре” от Джон Кандер. На сцената на скалите тази година ще бъде представена и оперетата „Графиня Марица“. Сред най-очакваните събития е и концерт-спектакълът „Live on Broadway“ с Рафи Бохосян, който ще пренесе публиката в света на големите мюзикъли с изпълнения от „Цар Лъв“, „Ах, този джаз“, „Коса“, „Красавицата и Звярът“, „Фантомът на операта“, „Mamma Mia!“ и други световни хитове.

Театралната програма предлага не по-малко атрактивни заглавия – от емоционалната комедийно-драматична пиеса „Оставам за малко“ с участието на Герасим Герасимов-Геро и Стефания Колева, през впечатляващия моноспектакъл „Чамкория“ на режисьора Явор Гърдев с участието на Захари Бахаров, до хитовите комедии „Петък вечер“ с Филип Буков и „Отчаяни съпрузи 2“: Бракувани“ с Владо Зомбори, които гарантират много смях, добро настроение и незабравими емоции.

„Сцена на върховете“ ще събере на едно място емблематични рок групи като Тангра, която има специално място в сърцето на Белоградчик с вечния си хит - “Нашият град“, превърнал се в официален химн на града, както и легендите от БТР, които ще излязат на сцената заедно със симфоничен оркестър. Фолклорен празник с вход свободен ще посрещна публиката на 7 и 8 август, а финалът на фестивала ще бъде поставен от монтанския духов оркестър „Монт Мюзик“ в навечерието на Деня на съединението. Билетите за спектаклите от програмата на двата фестивала вече са в продажба.

„Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“ утвърждават Белоградчик като водеща културна дестинация в България, съчетавайки природното наследство с музикално и театрално изкуство от най-високо ниво.

Пълна програма и всички заглавия от двата фестивала:

ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ 2026

3 юли – „Кралят на валса“ – концерт, посветен на Йохан Щраус-син

4 юли – „Здравей, как си приятелю“ – мюзикъл по Стефан Диомов

17 юли – „Live on Broadway“ – концерт-спектакъл с Рафи Бохосян и оркестъра и хора на Държавна опера Русе

18 юли – „Тоска“ от Джакомо Пучини

24 юли – „Кармен“ – балет по музика на Жорж Бизе

25 юли – „Графиня Марица“ от Имре Калман

31 юли – „Сватбата на Фигаро“ от Волфганг Амадеус Моцарт

1 август – „Мадам Бътерфлай“ от Джакомо Пучини

4 септември – „Кабаре“ – мюзикъл от Джон Кандер

СЦЕНА НА ВЪРХОВЕТЕ 2026

10 юли – „Оставам за малко“ – с Герасим Георгиев-Геро и Стефания Колева

11 юли – „Чамкория“ – реж. Явор Гърдев със Захари Бахаров

7-8 август – Фолклорен фестивал (вход свободен)

14 август – „Петък вечер“ – с Христо Пъдев, Филип Буков, Стоян Дойчев и Александър Деянов – Skiller

15 август – „Отчаяни съпрузи 2: Бракувани“

21 август – концерт на група „Тангра“

22 август – БТР със симфоничен оркестър

5 септември – „Монт мюзик“ – духов оркестър

Билети за „Опера на върховете“ – в мрежата на Eventim, Grabo и URBО.

Билети за „Сцена на върховете“ – в мрежата на Eventim, Grabo, Kupibileti.bg и URBО.

