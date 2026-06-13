Княгиня Калина на Шествието за семейството. Уникална рокля

Патриарх Даниил, княгиня Калина и гвардейци присъстваха на Шествието на семейството в столицата, което промотира "традиционните християнски семейни ценности".

Патриархът произнесе слово пред събралите се участници в събитието, сред които бе и княгиня Калина със съпруга си Китин Муньос. Княгинята бе облечена в тоалет в цветовете на българското знаме.

Снимки: БГНЕС

Събитието е под егидата на Софийската митриполия със съдействието на Сдружение “Месец на семейството”, Младежки Консервативен Клуб (МКК), Сдружение “РОД”, фондация “Нашият дом е България” и с подкрепата на Православно младежко сдружение “Св. Йоан Рилски”.

Целта на нашата инициатива е приобщаването на всички човеци към божествения живот, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който отслужи последованието на вечернята за празника на всички светии, просияли по българските земи, и молебен за българското семейство в столичния катедрален храм „Св. Неделя“.

Шествието потегля от площад "Света Неделя" към храм-паметника "Св. Александър Невски", където ще има концерт на Валя Балканска и Петър Янев, Гуна Иванова, Велислава Костадинова и Гвардейският представителен духов оркестър.

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