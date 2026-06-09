Патриарх Даниил повежда Шествие за семейството на 13 юни 2026 година от 18.00 часа с начален пунк пред храма "Света Неделя" в София.

В година на тежки разделения, духовна обърканост и демографска катастрофа, ние излизаме не с омраза, а с любов към българското семейство, децата и християнските ценности, върху които е изградена нашата държава, заявяват организаторите: Сдружение “Месец на семейството”, Сдружение “РОД”, фондация “Нашият дом е България” и с подкрепата на Православно младежко сдружение “Св. Йоан Рилски”.

Организаторите се обръщат към обществеността със следното послание:



Скъпи братя и сестри, скъпи семейства и приятели, за шеста поредна година Ви каним да вървим заедно на Шествие за семейството, което ще се проведе на 13-ти юни от 18 ч. с начален сборен пункт пред храм „Св. Неделя“ в град София и ще завърши пред главния вход на храм-паметник „Св. Александър Невски“.



За голяма наша радост тази година Шествието за семейството се провежда под егидата на Софийската света Митрополия и ще бъде водено от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.



Събитието се осъществява със съдействието на Сдружение “Месец на семейството”, Сдружение “РОД”, фондация “Нашият дом е България” и с подкрепата на Православно младежко сдружение “Св. Йоан Рилски”.



Хиляди християни, семейства, родители, младежи и деца от цяла България отново ще излязат заедно, за да заявят ясно:

🇧🇬 България има бъдеще, когато пази своето семейство, своята вяра и своите деца.



В година на тежки разделения, духовна обърканост и демографска катастрофа, ние излизаме не с омраза, а с любов към българското семейство, децата и християнските ценности, върху които е изградена нашата държава.



✨ Призоваваме всички семейства, всички християни и всички онези, които вярват, че България трябва да остане земя на вярата, морала, благочестието и здравото семейство, да се присъединят към Шествие за семейството 2026!



Нека вървим заедно на най-голямото шествие в България - за вярата и завета на нашите предци, за добродетелите, които сме приели от тях, за правдата и морала в нашата държава, за нашия род и Родина!



13-ти юни (събота)

Начало: 18:00

Събиране: 17:45

Храм „Св. Неделя“



Шествието за семейството 2026 ще се съобрази с всички семейства с малки деца и колички, и ще върви бавно до храм-паметник „Св. Александър Невски“, където ще завърши с тържествен концерт пред главния вход на катедралния храм.

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