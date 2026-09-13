Убиха го с камъни по време на литургия: Историята на свети Автоном
Епископът обърнал множество езичници към християнството, но успехът на проповедта му предизвикал яростта на езичниците
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Епископът обърнал множество езичници към християнството, но успехът на проповедта му предизвикал яростта на езичниците
Народните вярвания свързват деня със здравето на семейството, добитъка и няколко стари забрани
Жените се молят за щастлив брак, младоженците получават защитен кръст, а ходенето бос се смята за опасно
Старите поверия предупреждават да не се започва строеж или ремонт, хората гадаели о природата каква есен идва
Предците ни избягвали кавгите и злите думи, а по времето гадаели каква ще бъде есента и следващата реколта
Време е да върнем Бога в класната стая, преди деградацията да унищожи бъдещето ни
Света Богородица показва и как човек може да бъде достоен за тази милост – чрез вяра, вярност и упование в Бога, така че Христос да се изобрази в него
Пазят се летописи, свидетелстващи са опазването на християни в тежки времена
Журналистката разказва за отношенията със съпруга си, отказа да се кандидатира за вицепрезидент, тежкото си преживяване в болница и молитвата за сина...
Разярен лъв станал кротък до свети Аникита
Обнадеждаващите новини идват от болницата в Ню Йорк
Човек не трябва да остава безразличен към нещастията на другите
Това са Светите седем отроки от Ефес
На празника на свети архидякон Стефан духовниците говориха за силата на покаянието и любовта към ближния
Свети Калиник измоли милост за мъчителите си
Събират се лечебни билки и ябълки
Силата на Боговдъхновените думи според Библията
Историята на праведния Божи човек, учи за дълбочините на вярата
Защо Иисус предпочита да разказва истории вместо да изнася лекции
Съхраняването на единството на Българската православна църква е приоритет, посочи премиерът