Тя ще спаси децата на България от бездушието и моралния разпад

Кървавата трагедия на Младежкия хълм, която отне живота на невинни деца, не е просто криминална хроника. Тя е зловещ, раздиращ писък на едно общество, което губи душата си. Тази брутална проява на насилие сред младите е най-страшното доказателство, че образователната ни система е куха черупка, която бълва отличници по чужди езици и технологии, но отглежда морални инвалиди. Когато в семейството липсва време, а на улицата властва законът на джунглата, училището е длъжно да се намеси. Въвеждането на предмета „Религия“ като задължителна част от учебната програма вече не е въпрос на избор, а въпрос на национално оцеляване.

Завръщане към корена на човечността

Изучаването на религия в училище не означава сляпо чинопочитание или догматизъм. То е мощен инструмент, който ще върне подрастващите към изконните не само християнски, но и чисто универсални човешки добродетели – състрадание, милосърдие, уважение към ближния и ценност на човешкия живот. Религията учи, че никой няма право да отнема това, което сам не е създал. Ако едно дете отрасне с ясното съзнание, че съществува върховен морален закон и че всяко действие има духовна цена, то никога няма да вдигне ръка срещу друго човешко същество.

Когато човек живее по Десетте божии заповеди, неговото съществуване придобива смисъл, по-дълбок от материалното консуматорство. Тези закони са вечният морален компас на човечеството:

Аз съм Господ, Бог твой; да нямаш други богове освен Мене. (Посочва смирението пред по-висш авторитет). Не си прави кумир и никакво изображение... не им се кланяй и не им служи. (Пази от фалшиви идоли и материални зависимости). Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог. (Учи на уважение към свещеното и отговорност за думите). Помни съботния ден, за да го светиш; шест дни работи, а седмият е на Господа, твоя Бог. (Напомня за баланса между труда и духовния живот). Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята. (Основата на семейната почит и приемственост). Не убивай. (Абсолютната неприкосновеност на човешкия живот). Не прелюбодействай. (Чистота в отношенията и вярност). Не кради. (Уважение към чуждия труд и собственост). Не лъжесвидетелствай против ближния си. (Истина, честност и справедливост). Не пожелавай нищо, което е на ближния ти. (Лекарство срещу завистта и алчността – най-честите причини за насилие).

Спасителният пояс в объркания свят

В тези коварни, безмилостни времена, в които изконните ценности са брутално обърнати нагоре с краката, а грехът и насилието се продават като модерен лайфстайл, нашите деца са оставени напълно беззащитни в дигиталния и реален свят. Те нямат котва. Религията не е просто учебен предмет – тя ще бъде онази фундаментална, стратегическа част от държавната политика, която ще издигне стена срещу агресията и ще спаси българските деца от моралния декор и духовната смърт. Време е да действаме, преди следващият хълм да бъде окървавен!

