Чудото на 23 септември. Желанията се сбъдват

На 23 септември православният календар отбелязва Зачатието на св. Йоан Предтеча и Кръстител - един от празниците, посветени на човека, който подготвя пътя за идването на Христос. Българската православна църква официално отбелязва празника именно на тази дата. Денят е свързан с чудото на дългоочакваното дете, със силата на молитвата и с надеждата, която идва дори когато всичко изглежда невъзможно.

Чудото на Захария и Елисавета

Според евангелското повествование родителите на св. Йоан Кръстител са свещеник Захария и праведната Елисавета. Те били благочестиви, но дълги години нямали деца и вече били в напреднала възраст. Докато Захария изпълнявал свещеническото си служение в храма, му се явил архангел Гавриил и му възвестил, че Елисавета ще роди син, когото трябва да нарекат Йоан.

Така зачеването на бъдещия Предтеча се възприема от Църквата като знак на Божието провидение. Именно Йоан по-късно ще призовава хората към покаяние, ще кръщава във водите на Йордан и ще посочи Христос като очаквания Месия. Църковното предание поставя зачеването му на 23 септември, а рождението - на 24 юни.

За какво се молят вярващите

Денят традиционно се свързва с молитви за семейство, рожба, здраве и душевен мир. Особено силна е символиката за хора, които дълго чакат дете - историята на Захария и Елисавета напомня да не се губят надеждата и вярата.

Вярващите отправят молитви и за освобождаване от страхове, лоши навици и тежки мисли, както и за укрепване на тялото и духа. В църковния смисъл най-важни са покаянието, молитвата и милосърдието, а не суеверните забрани.

Какво казват народните поличби

В народните вярвания времето на 23 септември се наблюдава внимателно. Мъгла на разсъмване се приема като знак за предстоящи дъждове. Ясното и спокойно време обещава топла есен и добра реколта. Червеникавото небе се свързва с вятър, а розовите оттенъци - с приближаващ дъжд.

Съществува и вярването, че когато се събират плодове, не бива всичко да се прибира до последното зрънце. Добре е част от реколтата да остане за птиците - жест на благодарност към природата и знак, че човек не трябва да взема повече, отколкото му е необходимо.

Какво не се прави на 23 септември

Според народната традиция денят не е подходящ за караници и разпалване на стари конфликти. Смята се, че тежките думи, изречени тогава, могат дълго да тежат върху отношенията между близките.

Не се одобряват и действия, които оскверняват природата - изхвърляне на отпадъци, безразборно палене на огън или ненужно отсичане на дървета. В някои народни вярвания се препоръчва и въздържане от риболов. Това са фолклорни обичаи и не представляват църковни забрани.

Какво е добре да направим

Денят е подходящ за грижа за дома, за помирение и за внимание към семейството. Старото вярване гласи, че работата, извършена с добро настроение и чисти мисли, носи благополучие в къщата.

Най-силното послание на празника обаче остава историята на Захария и Елисавета - че понякога отговорът идва след дълго чакане. Затова 23 септември е ден на надеждата, вярата и онова тихо упование, че дори невъзможното може да намери своя път.