Най-силната вечерна молитва за спокоен сън и благословен утрешен ден
Духовниците препоръчват преди лягане да се отделят минути в тишина
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Духовниците препоръчват преди лягане да се отделят минути в тишина
Патриарх Даниил благослови народа в София, духовници в цялата страна отправиха силни послания за вяра и надежда
На този ден всички места, където живеят нечестивите сили, са затворени
Слиза с молитви, в първите си минути не изгаря
От Светия Синод отправиха нов апел към миряните
Светият отец припомни за св. Йоан Павел II, който благодарил на Бог, че със застъпничеството на Дева Мария не избухнала ядрена война.
Наред с помена за сродниците и близките ни е добре да вършим и дела на милосърдие
Празникът символизира смирението, покаянието, помирението и опрощението
Калугери четат покайни молитви на колене и чакат в пост Христовото Възкресение
Обиколи Москва с иконата на Богородица "Умиление"
Българинът превъзмогна диващината си и наистина се смири, вразуми се
Мярката е заради пандемията от коронавирус
Да обединим молитвата си в тези тежки изпитания за целия свят, призова митрополит Николай
По разпореждане на Светия синод богослуженията в храмовете у нас продължават
Дете с тумор в мозъка и болен от рак свещеник получили изцеление след молитви пред образа на Пресвета Богородица „Боянска"
Молят св. Йоан за здраве и смирение В Рилския манастир тържествено бяха отбелязани 1070 години от деня, в който неговият основател - св. Йоан Рилски...
Катарец заявил по телефона на баща си, че ще взриви мол в София, в който се е намирал. Две сервитьорки чули това и подали сигнал на тел. 112. Малко по...
Чудотворната икона на "Богородица със седемте стрели" е донесена у нас от пазителят й Сергей Фомин. Фото : Оля Ал-Ахмед
Папа Франциск призова младежите от цял свят да включат молитвата във всекидневните си "чатове" и да превърнат евангелизма в свой "навигатор" в живота,...
Звезди по цял свят скърбят за жертвите в Орландо. Много певци, музиканти, актьори и други известни имена от световния шоубизнес изразиха съболезновани...