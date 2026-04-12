„Христос воскресе“ огласи България! Хиляди посрещнаха Възкресението

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възвести Христовото Възкресение пред катедралата „Св. Александър Невски“ в София и отправи благословия към българския народ. Прозвучаха Евангелието и тропарът за празника, а множеството от вярващи отговори с възгласите „Христос воскресе - Воистину воскресе!“. Пасхалната нощ събра хиляди пред храмовете в цялата страна. Посланията на духовниците бяха насочени към надеждата, вярата и смисъла на Възкресението в съвременния свят.

Патриарх Даниил - Възкресението е смисъл и сила

В празничното си слово патриарх Даниил подчерта, че Христовото Възкресение е „наша непрестанна радост и вдъхновение“ и че то е смисъл и цел на човешкия живот. По думите му то носи утеха на загубилите надежда, кураж на обезкуражените и сила на немощните, като остава център на християнската вяра.

Сред присъстващите на службата бяха вицепрезидентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Рая Назарян и Симеон Сакскобургготски, което подчерта значимостта на празника и на духовното послание към обществото.

Гласът на църквата от Рила до морето

В Рилския манастир Адрианополският епископ Евлогий определи Възкресението като „най-великия празник на планетата“ и призова вярващите по-често да мислят за Бога и да се уповават на Него като единствен истински спасител.

Във Варна Варненският и Великопреславски митрополит Йоан говори за Възкресението като край на мрака и начало на новия живот, определяйки го като най-великото събитие в литургичния живот - празник на празниците.

Във Видин митрополит Пахомий акцентира върху това, че истинската радост идва от Възкресението, защото без него човешкият живот би бил обречен на безсмислие и забрава.

Послания за надежда в смутни времена

Във Враца митрополит Григорий припомни, че жертвата на Христос е отворила пътя към спасението и е възстановила връзката между човека и Бога. Той подчерта, че Възкресението дава възможност на всеки да поеме по пътя на вечния живот.

В Силистра митрополит Яков отбеляза, че в свят, изпълнен с войни и конфликти, единствената надежда остава вярата във Възкръсналия Христос и обещанието Му, че ще бъде с хората до края на времената.

В Ловеч митрополит Гавриил описа празника като ден на победата на живота над смъртта и на светлината над тъмнината, когато цялото творение се радва на новия живот.

Вярата като победа над мрака

В Гоце Делчев Неврокопският митрополит Серафим подчерта, че Възкресението е източник на живот за всички вярващи. В Пловдив митрополит Николай говори за светлината на празника като сила, която прогонва скръбта и лекува човешката душа.

Русенският митрополит Наум призова вярващите да бъдат носители на благата вест и да разпространяват посланието за победата над смъртта. В Бургас Сливенският митрополит Арсений заяви, че днес тържествуват вярата, надеждата и любовта, а злото търпи поражение.

В Стара Загора митрополит Киприан отбеляза, че Възкресението отново озарява душите със сила и благодат, напомняйки за непреходната победа над смъртта и злото.

