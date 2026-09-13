Светъл понеделник е! Момците „поливат“ момите с вода
Вратите нахрамовете остават отворени – символ на отворения път към спасението и Божията благодат
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Вратите нахрамовете остават отворени – символ на отворения път към спасението и Божията благодат
Нека черпим с пълни шепи от благодатта на Възкресението, каза българският патриарх Даниил
Президентът отправи поздрав към българите със акцент върху надеждата, мира и любовта
Патриарх Даниил благослови народа в София, духовници в цялата страна отправиха силни послания за вяра и надежда
Великден в българския календар - между светостта и народните обичаи
Не бива да сте тъжни, сърдити и безмилостни
Всеки конфликт ни опустошава
Лидерът на ДПС със специален поздрав към всички християни в България
Първият Вселенски събор през 325 г. определя принципа, според който Великден се отбелязва в неделята след първото пълнолуние
Нека пречистващата сила на Възкресението, символизиращо новото начало, озари сърцата и домовете ви, пожела лидерът на ДПС
Духовна радост ни изпълва в деня на Възкресението
Вълшебни рецепти за обреден хляб и крехко агнешко бутче
Тъгувам за онези, които не могат да изпитат вълнението от очакваното Възкресение, казва Теодора Димова
Първото боядисано се оставя под иконата на Божията майка
Мерудии от магерницата
Празникът единява традициите на рода и ценностите на вярата, написа държавният глава.
Слизане в ада. Стенопис от Великата църква "Св. София" в Истанбул
Великият Макс фон Сюдов и испански студент по икономика са сред влизалите в образа на Божия син Представянето на Исус винаги е изкушавало кинаджиите....