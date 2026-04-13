Светъл понеделник е! Момците „поливат“ момите с вода

Светлият понеделник е първият ден след Възкресение Христово и поставя началото на Светлата седмица – период, изпълнен с духовна радост и празничност в православния календар.

Светли понеделник се отбелязва непосредствено след Великден и носи послание за ново начало, прошка и вяра.

На този ден Църквата продължава да прославя Възкресението на Иисус Христос – събитието, което стои в основата на християнската вяра. Светлият понеделник не е посветен на конкретен светец, а е част от поредицата дни, в които се възпява победата на живота над смъртта.

В богослужебната традиция през цялата Светла седмица царските двери в храмовете остават отворени – символ на отворения път към спасението и Божията благодат.

В българската народна традиция Светлият понеделник е свързан с редица обреди, които съчетават християнски вярвания и фолклорни елементи.

Хората си ходят на гости, като често по-младите посещават по-възрастните си роднини. Това е време за помирение и укрепване на семейните връзки.

В някои райони на България е разпространен обичаят момците да „поливат“ момите с вода – символ на пречистване, здраве и плодородие.

На много места се правят люлки, на които се люлеят млади момичета за здраве и любов. Организират се и празнични хора на мегдана.

Великденските яйца продължават да присъстват на трапезата. Те се раздават за здраве и се носят на близки и съседи.

Светлият понеделник носи силно послание за духовно прераждане. След дните на страдание и изпитание по време на Страстната седмица, този ден бележи радостта от Възкресението и надеждата за по-добро бъдеще.

В народните вярвания той е и време, в което „светът се обновява“ – природата се събужда, а хората започват нов цикъл с чисто сърце.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com