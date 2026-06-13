Всичко за Светла Седмица

Следете всички новини, анализи и коментари за Светла Седмица. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Вяра Любопитно Общество
Днес е Томина неделя

Днес е Томина неделя

В първата неделя след Възкресение Христово почитаме паметта на апостол Тома - един от 12-те христови ученици. Тази година Томина неделя е на 8 май....

08 май | 8:45
0 коментара
10921
Започва Светлата седмица

Започва Светлата седмица

Днес е Светли понеделник. С него започва Светлата седмица, в която се прославят светите апостоли и Св. Богородица. Това е период от време, в което Въз...

13 април | 8:25
0 коментара
19299