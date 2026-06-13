Светъл понеделник е! Момците „поливат“ момите с вода
Вратите нахрамовете остават отворени – символ на отворения път към спасението и Божията благодат
Следете всички новини, анализи и коментари за Светла Седмица. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вратите нахрамовете остават отворени – символ на отворения път към спасението и Божията благодат
Християнската църква почита Света Богородица
Хората казват, че роденото в понеделник дете ще е късметлия
В дните на Светлата седмица се благославят светиите
На Светли вторник почитаме Богородица. Какво не бива да правим
До събота всеки един от дните носи името светли.
Втората пасха е в неделя
Светли петък е петият ден на Светлата седмица след Великден
Нарича се Светла, защото Възкресението на Христос донася просветление за всички
В първата неделя след Възкресение Христово почитаме паметта на апостол Тома - един от 12-те христови ученици. Тази година Томина неделя е на 8 май....
Днес е Светли понеделник. С него започва Светлата седмица, в която се прославят светите апостоли и Св. Богородица. Това е период от време, в което Въз...