Три държави гледат към наш град. Златни заводи

Три държави гледат към наш град. Турция, Гърция и Румъния вече водят разговори със Сливен за влизането на техни компании в новата индустриална зона на града. Тя бе завършена и днес е в топ 3 на индустриалните паркове в България - не по обещания, а по реално изградена инфраструктура, готови терени и първи инвеститорски стъпки. Сливен направи ход, който променя икономическата карта на Югоизточна България: от град със силна традиция в леката промишленост към нов регионален център за производство, логистика и високотехнологични индустрии.

Летището като предимство

За един инвеститор най-големият риск е времето. В Сливен този риск е премахнат. Индустриалният парк край бившето летище "Бършен" е първият в страната, финансиран по Плана за възстановяване, който завърши изцяло довеждащата и вътрешната инфраструктура. Това означава, че терените са подготвени, мрежите са положени, пътищата са готови, а производството може да започне почти веднага.

Първият етап - над 450 декара, е напълно завършен. Инвеститорът не влиза в строителна площадка, а в работеща индустриална среда. Това е рядко предимство в България, където много зони остават „в процес“ години наред.

Мащабът, който впечатлява международните компании

Сливен не просто построи индустриална зона. Той изгради една от най-големите в страната. Паркът се разпростира върху 2 684 090 квадратни метра, близо 2700 декара, което го поставя сред трите най-мащабни индустриални територии в България и най-голямата извън столицата.

Теренът е разделен на зони, които ще се развиват поетапно. Това дава на инвеститорите гъвкавост: от логистични бази и складове до тежко производство, автомобилни компоненти, машиностроене и високотехнологични предприятия.

Уникалната локация

Сливен притежава стратегическо предимство, което не може да бъде купено: географското му положение. Паркът е непосредствено до автомагистрала „Тракия“, има връзка с железопътния коридор Orient/East-Med, достъп до пристанищата на Черно море и потенциал за въздушна логистика благодарение на терена на бившето летище.

Това е комбинация, която позволява на една компания да изгради производство, логистика и дистрибуция на едно място — без да се налага да търси допълнителни хъбове.

Турция, Гърция и Румъния вече са на масата

Интересът е реален и измерим. Турски компании водят разговори за автомобилни компоненти, машиностроене и логистика. Гръцки и румънски бизнес камари присъстваха на форума „Инвестирай в Сливен“, а български и международни фирми вече изпращат запитвания за свободни терени.

Паркът беше представен на Балканския бизнес форум и на инициативи за икономическо сътрудничество с Китай - знак, че Сливен влиза в радарите на регионалните индустриални играчи.

Първите сделки - сигналът, който инвеститорите чакат

Първата продажба на терен вече е факт, а втори парцел е в тръжна процедура. Това е ключов момент: зоната преминава от „готова инфраструктура“ към „активен пазар“.

За инвеститорите това означава, че Сливен не е просто проект, а работеща индустриална платформа, в която бизнесът вече влиза.

Голямата цел - заводите, които ще променят региона

Кметът Стефан Радев го формулира ясно: истинският успех ще бъде измерен не с километри улици, а с предприятията, които ще заработят в новата зона.

Сливен вече отправя покана към големите индустриални компании в Европа и света. След като вложи над 23 милиона лева в изграждането на модерна индустриална среда, градът е готов за следващата стъпка - заводи, логистични центрове и високотехнологични производства, които да превърнат региона в нов икономически двигател на Югоизточна България, разкривайки хиляди нови работни места.