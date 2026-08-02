Една професия диша във врата на програмистите. Заплати - мечта

На пазара на труда в България се появи нова звезда - професията електротехник. Това, което доскоро се смяташе за "занаят от миналото", днес е сред най‑търсените специалности в страната. Фирмите буквално наддават за кадри, а заплатите достигат нива, които до скоро бяха запазени само за IT сектора.

Търсене, което расте с всяка седмица

В сайтовете за работа електротехниците са сред най‑обявяваните позиции. Само през юли 2026 г. активните оферти надхвърлят 80 в цялата страна, като 58 са в София - рекорд за последните три години. Търсят се специалисти за монтаж и поддръжка на машини, за автоматизация на производствени линии, за изграждане на фотоволтаични системи и за енергийни инсталации.

Причината е проста: индустриалният бум. Новите заводи в Пловдив, Стара Загора, Бургас и Шумен изискват квалифицирани техници, а броят им не стига. Компаниите вече предлагат бонуси, допълнителни обучения и служебни автомобили, само и само да задържат хората.

Заплатите - от стабилни до впечатляващи

Средното възнаграждение за електротехник в България е между 1000 и 1500 евро месечно, но при инженери по електроенергетика и автоматизация сумите надхвърлят 2000 евро. В някои частни компании, особено в сектора на възобновяемите енергийни източници, офертите вече достигат 2500 евро за опитни специалисти.

Това поставя професията в топ 10 на най‑доходните технически специалности у нас - редом до програмисти, инженери по роботика и финансови анализатори.

Новият златен занаят

Електротехникът се превръща в новия златен занаят на индустриална България. Той е човекът, който стои зад всяка работеща машина, зад всяка осветена фабрика, зад всеки нов соларен парк.

Професията изисква техническа грамотност, дисциплина и внимание към детайла, но предлага сигурност, високо заплащане и перспектива. В епоха на автоматизация и зелена енергия, електротехникът вече не е просто майстор - той е инженер на бъдещето.