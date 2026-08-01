Бизнес

Обрат със заплатите. Изненадваща професия в топ 10

Заплащането й стига рекордните 3 500 евро

Обрат със заплатите. Изненадваща професия в топ 10
01 авг 26 | 19:34
852
Мира Иванова

Пазарът на труда в България през 2026 г. се пренарежда по начин, който изненадва дори самите работодателите. В епохата на дигитални умения, изкуствен интелект и високотехнологични компании, една професия от „стария свят“ се изстреля в топ 10 на най‑търсените кадри. Водопроводчикът - човекът, който държи инфраструктурата на ежедневието, днес е сред най-търсените занаяти. И това не е случайност, а знак за дълбока промяна: България се нуждае едновременно от програмисти и от хора, които могат да поддържат системите, без които нито един офис, нито един дом, нито една фабрика не може да функционира.

Топ 10 на най‑търсените професии според сайтовете за работа

  • Софтуерен инженер / програмист – между 3500 и 7000 евро месечно в зависимост от опита и компанията

  • Учител – между 1800 и 2500 евро, по-високо за математика, природни науки и езици

  • Лекар / медицинска сестра2500–4000 евро в частни клиники, 2200–3000 евро в болници

  • Шофьор (международни превози)2500–3500 евро плюс бонуси и дневни

  • Машинен оператор1800–2600 евро, за CNC оператори до 3000 евро

  • Строителен работник1700–2400 евро, за квалифицирани специалисти до 2800 евро

  • Сервитьор / хотелски персонал1500–2200 евро, в премиум хотели до 2500 евро

  • Финансов анализатор / счетоводител2400–3800 евро, за старши позиции до 4500 евро

  • Инженер по автоматизация и енергетика3000–4500 евро, за ВЕИ и индустриални системи до 5000 евро

  • Водопроводчик / електротехник / специалист по поддръжка1800–2200 евро стартово, 2500–3000 евро за опитни майстори, до 3500 евро за сложни инсталации

Защо водопроводчикът е в топ 10

Това е професия, която дълго време беше подценявана, но днес е в хроничен недостиг. Причините са няколко.

Първо – масовото заминаване на квалифицирани майстори към Германия, Австрия и Нидерландия, където заплащането е двойно и тройно по-високо.

Второ – липсата на ново поколение кадри: професионалните гимназии не успяват да запълнят паралелките, а младите хора предпочитат офис професии.

Трето – инфраструктурният бум: нови жилищни комплекси, ремонти, подмяна на ВиК мрежи, зелени проекти, енергийна ефективност.

Така водопроводчикът се превръща в професия, която диктува условията. Търсенето е огромно, а предлагането – минимално. И когато една професия е рядка, тя става скъпа.

Колко се плаща за водопроводчик през 2026 г.

Сайтовете за работа показват ясно: стартовите оферти започват от 1800–2200 евро, квалифицираните майстори получават 2500–3000 евро, а специалисти по сложни инсталации, отоплителни системи и промишлени обекти стигат до 3500 евро.

Това е заплащане, което преди пет години беше немислимо. Днес обаче водопроводчикът е професия, която може да се конкурира с част от офис позициите, а в някои случаи дори ги надминава. Причината е проста: без програмисти може да се забави проект, но без водопроводчик спира цял квартал.

Какво показват сайтовете за работа за останалите професии

ИТ секторът остава лидер – заплатите за програмисти са между 3500 и 7000 евро, а търсенето расте с двуцифрен процент. Учителите са в хроничен недостиг – особено по математика, природни науки и езици. Здравеопазването е вторият най‑търсен сектор: частните клиники предлагат 2500–4000 евро за лекари и сестри. Транспортът е под огромно напрежение – международните шофьори получават 2500–3500 евро плюс бонуси. Машинните оператори и техниците са ключови за индустрията, а строителството продължава да дърпа кадри заради големите инфраструктурни проекти.

Но най-голямата изненада остава водопроводчикът – професията, която се върна в топ 10 и показа, че новата икономика не е само дигитална. Тя е и физическа, и инфраструктурна, и зависима от хора, които могат да решат проблеми, които нито един алгоритъм не може.

Двуполюсен пазар

България навлиза в етап, в който пазарът е двуполюсен: от една страна – високотехнологични професии, от друга – базови инфраструктурни кадри. И ако програмистите са „златната валута“ на дигиталната икономика, водопроводчиците се превръщат в „скритата валута“ на реалния живот.

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема работа
Още от Бизнес
Коментирай