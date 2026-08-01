Обрат със заплатите. Изненадваща професия в топ 10

Пазарът на труда в България през 2026 г. се пренарежда по начин, който изненадва дори самите работодателите. В епохата на дигитални умения, изкуствен интелект и високотехнологични компании, една професия от „стария свят“ се изстреля в топ 10 на най‑търсените кадри. Водопроводчикът - човекът, който държи инфраструктурата на ежедневието, днес е сред най-търсените занаяти. И това не е случайност, а знак за дълбока промяна: България се нуждае едновременно от програмисти и от хора, които могат да поддържат системите, без които нито един офис, нито един дом, нито една фабрика не може да функционира.

Топ 10 на най‑търсените професии според сайтовете за работа

Софтуерен инженер / програмист – между 3500 и 7000 евро месечно в зависимост от опита и компанията

Учител – между 1800 и 2500 евро , по-високо за математика, природни науки и езици

Лекар / медицинска сестра – 2500–4000 евро в частни клиники, 2200–3000 евро в болници

Шофьор (международни превози) – 2500–3500 евро плюс бонуси и дневни

Машинен оператор – 1800–2600 евро , за CNC оператори до 3000 евро

Строителен работник – 1700–2400 евро , за квалифицирани специалисти до 2800 евро

Сервитьор / хотелски персонал – 1500–2200 евро , в премиум хотели до 2500 евро

Финансов анализатор / счетоводител – 2400–3800 евро , за старши позиции до 4500 евро

Инженер по автоматизация и енергетика – 3000–4500 евро , за ВЕИ и индустриални системи до 5000 евро

Водопроводчик / електротехник / специалист по поддръжка – 1800–2200 евро стартово, 2500–3000 евро за опитни майстори, до 3500 евро за сложни инсталации

Защо водопроводчикът е в топ 10

Това е професия, която дълго време беше подценявана, но днес е в хроничен недостиг. Причините са няколко.

Първо – масовото заминаване на квалифицирани майстори към Германия, Австрия и Нидерландия, където заплащането е двойно и тройно по-високо.

Второ – липсата на ново поколение кадри: професионалните гимназии не успяват да запълнят паралелките, а младите хора предпочитат офис професии.

Трето – инфраструктурният бум: нови жилищни комплекси, ремонти, подмяна на ВиК мрежи, зелени проекти, енергийна ефективност.

Така водопроводчикът се превръща в професия, която диктува условията. Търсенето е огромно, а предлагането – минимално. И когато една професия е рядка, тя става скъпа.

Колко се плаща за водопроводчик през 2026 г.

Сайтовете за работа показват ясно: стартовите оферти започват от 1800–2200 евро, квалифицираните майстори получават 2500–3000 евро, а специалисти по сложни инсталации, отоплителни системи и промишлени обекти стигат до 3500 евро.

Това е заплащане, което преди пет години беше немислимо. Днес обаче водопроводчикът е професия, която може да се конкурира с част от офис позициите, а в някои случаи дори ги надминава. Причината е проста: без програмисти може да се забави проект, но без водопроводчик спира цял квартал.

Какво показват сайтовете за работа за останалите професии

ИТ секторът остава лидер – заплатите за програмисти са между 3500 и 7000 евро, а търсенето расте с двуцифрен процент. Учителите са в хроничен недостиг – особено по математика, природни науки и езици. Здравеопазването е вторият най‑търсен сектор: частните клиники предлагат 2500–4000 евро за лекари и сестри. Транспортът е под огромно напрежение – международните шофьори получават 2500–3500 евро плюс бонуси. Машинните оператори и техниците са ключови за индустрията, а строителството продължава да дърпа кадри заради големите инфраструктурни проекти.

Но най-голямата изненада остава водопроводчикът – професията, която се върна в топ 10 и показа, че новата икономика не е само дигитална. Тя е и физическа, и инфраструктурна, и зависима от хора, които могат да решат проблеми, които нито един алгоритъм не може.

Двуполюсен пазар

България навлиза в етап, в който пазарът е двуполюсен: от една страна – високотехнологични професии, от друга – базови инфраструктурни кадри. И ако програмистите са „златната валута“ на дигиталната икономика, водопроводчиците се превръщат в „скритата валута“ на реалния живот.