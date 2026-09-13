Безработицата у нас с нетипична особеност. Трудно може да се улови
26,3% са напуснали работната среда
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26,3% са напуснали работната среда
Анализът обхваща развитието на икономиката, пазара на труда, имотите, храните, горивата и електроенергията
Обявите за работа намаляват, а в транспорта и логистиката търсенето на хора вече се е сринало с 40%
Голям проблем на пазара на трупа
Недостигът на квалифицирани работници ускорява растежа на техните заплати
Детронира и IT сектора, и шофьорите на ТИР-ове
Заплащането й стига рекордните 3 500 евро
Спад в търсенето на работна ръка
Имат за цел да дадат прозрачност
Най-дълъг очакван трудов живот имат жителите на Нидерландия, които средно работят 44 години
Пазарът на труда се охлажда, а дистанционната работа става все по-рядка, предупреждават експерти
Изкуственият интелект пренарежда IT пазара, а тесните специализации се превръщат в новото злато
Източването на нацията ни спря
Алгоритмите ни оценяват
Наталия Ефремова заяви, че институциите, социалните партньори и гражданското общество трябва да работят заедно
Искат независимост и високи доходи
Невиждана безработица
Едва половината работят, връзката между образование и бизнес се разпада
Пазарът на труда ще се пълни с млади хора от развиващите се страни
Въпреки това безработицата сред младите хора е на най-високото си ниво от над десетилетие