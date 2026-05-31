Шок: Изкуственият интелект вече решава съдби

Специалистите по подбор на персонал са изправени пред безпрецедентен обем от кандидатури, голяма част от които се генерират автоматизирано от специализирани платформи. За да се справят с този поток, компаниите все по-често внедряват чатботове с изкуствен интелект (ИИ) в началните етапи на подбора. Процесът обикновено включва предварително събиране на информация чрез телефонни разговори, текстови съобщения или видеоинтервюта с дигитални аватари. Макар че тази тенденция се превръща в трайна част от съвременния бизнес, скорошно проучване на платформата „Гласхауз“ (Glasshouse) показва, че много търсещи работа намират този формат за смущаващ, а някои дори се оттеглят от процеса.

Специфики при оценяването от алгоритми

Основното предизвикателство при комуникацията с ИИ е липсата на естествен диалог и възможност за изграждане на лична връзка с интервюиращия. Противно на интервютата с хора, алгоритмите не улавят емоционалния тон или изражението на лицето, а се фокусират изцяло върху буквалното съдържание на казаното. Практиката показва, че ИИ разчита в голяма степен на поведенчески въпроси и изисква изключителна конкретика. При демонстрационен тест, проведен от платформата „ТестГорила“ (TestGorilla), кандидат е получил ниска оценка, тъй като не е посочил специфични цифрови показатели и измерими резултати в отговорите си.

Стратегии за успешна подготовка

Експертите по кариерно развитие подчертават, че добрата подготовка остава ключов фактор за успех, независимо от формата на интервюто. Препоръчва се кандидатите да се упражняват да изговарят отговорите си на глас и да използват онлайн симулатори, за да свикнат с времевите ограничения и говоренето пред камера. За постигане на максимална яснота е добре да се прилага утвърденият метод STAR, при който отговорът се структурира около конкретна ситуация, задача, предприето действие и краен резултат, подкрепен с цифри. Специалистите изрично предупреждават кандидатите да не използват външни инструменти с ИИ за генериране на отговори в реално време, тъй като платформите са програмирани да разпознават подобни опити и това води до директно дисквалифициране.

