Краят на пластмасата? Нов материал променя света

Когато бъдещето не идва от петрол, а от микроскопични архитекти

Представете си свят, в който най-здравите и многофункционални материали не се раждат в заводи, пълни с нефтени деривати, а в тиха лаборатория, където милиарди бактерии тъкат невидими нишки. Точно такава перспектива отваря ново изследване на учени от университета „Райс“ и Университета на Хюстън, публикувано в Nature Communications. Екипът е разработил техника, която превръща бактериалната целулоза в ултраздрав материал, способен да конкурира пластмасите - и дори някои метали.

Пластмасовата криза и търсенето на изход

Пластмасовите отпадъци отдавна са глобален екологичен кошмар. Синтетичните полимери се разпадат на микропластмаси, които навлизат в храната, водата и телата ни, носейки със себе си токсични вещества като BPA, фталати и канцерогени. В търсене на алтернатива, екипът на доц. Мохамед Максуд Рахман насочва вниманието си към един от най-чистите природни биополимери — бактериалната целулоза. Тя е лека, биоразградима и се произвежда от микроорганизми, които работят без отпадък и без въглероден отпечатък, предава сайтът hicomm.bg.

Биореактор, който подрежда природата

Големият пробив идва от разработването на ротационен биореактор - устройство, което буквално „насочва“ бактериите. Вместо да растат хаотично, както е в природата, микроорганизмите започват да изграждат целулозни влакна в строго подредени структури. Това подравняване променя всичко: механичната якост на материала скача до впечатляващите 436 мегапаскала - стойности, сравними с някои метали и стъкла, но при запазена гъвкавост, прозрачност и сгъваемост.

„Това подравняване значително подобрява механичните свойства на микробната целулоза“, обяснява първият автор на изследването М.А.С.Р. Саади. „Получаваме материал, който е едновременно здрав, лек и екологичен.“

Хибридният материал, който надминава очакванията

Учените не спират дотук. По време на синтеза те добавят нанолистове от боров нитрид - материал, известен със своята термична проводимост и устойчивост. Резултатът е хибридна структура с якост около 553 мегапаскала и три пъти по-добро разсейване на топлината в сравнение с контролните проби. Това отваря врати към приложения, които досега бяха немислими за биоматериали.

Материал, който може да промени индустрии

Новият процес е мащабируем, едностъпков и позволява лесно интегриране на различни нанодобавки. Това означава, че свойствата на материала могат да бъдат „програмирани“ според нуждите на индустрията. Потенциалните приложения вече се очертават впечатляващо широки: от структурни компоненти и опаковки до текстил, зелена електроника, охлаждащи системи и дори енергийно съхранение.

„Динамичната биосинтеза ни позволява да създаваме по-здрави материали с по-голяма функционалност“, казва Саади. „Това е платформа, която може да бъде адаптирана към почти всяко приложение.“

Началото на края за пластмасата?

Още е рано да се обяви победа над пластмасата, но посоката е ясна. Ако бактерии могат да изграждат материали, които съчетават здравина, лекота, прозрачност и устойчивост, то индустрията на бъдещето може да изглежда коренно различно. Не като безкрайни рафинерии, а като интелигентни биореактори, в които природата работи в синхрон с науката.

И може би след години ще си спомняме, че началото на тази промяна е дошло от една лаборатория в Тексас — и от милиарди невидими архитекти, които тъкат бъдещето нишка по нишка.

