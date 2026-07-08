Кой е Локум – неочакваната звезда на срещата на върха на НАТО в Анкара

Докато световните лидери обсъждаха бъдещето на НАТО, в международния пресцентър в Анкара журналистите откриха своята неочаквана звезда – ангорската котка Локум. Заедно с нейното котенце Аккъз тя бързо се превърна в една от най-големите атракции за представителите на медиите, отразяващи срещата на върха.

Журналисти от десетки държави, пристигнали за форума, имаха възможност да се срещнат с една от емблемите на Турция – прочутите ангорски котки от Анкара. Майката котка Локум и нейното котенце Аккъз привлякоха вниманието с дружелюбния си характер и се превърнаха в най-сниманите „гости“ в пресцентъра.

В медийния център, изграден в Президентския комплекс „Бештепе“ за отразяване на срещата на върха на НАТО, присъствието на световноизвестната турска порода внесе необичайна и ведра атмосфера сред напрегнатата програма на форума.

Представителите на медиите галеха Локум и Аккъз, снимаха ги и заснеха десетки видеоклипове, а някои ги взеха на ръце, за да си направят снимка за спомен.

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