Рокада на годината! Ралица Паскалева сменя Гала?

Ралица Паскалева със сигурност е най-желаната актриса за водеща на култовите риалита в България. След като обяви приключването си с "Игри на волята" и обяви първото си свободно и спокойно лято, красавицата се оказа във вихъра на хипотези за бъдещето й наесен. То със сигурност ще е свързано отново с малкия екран. Но първият въпрос е в коя телевизия.

Първоначално плъзна слухът, че заедно със съпруга й Теодор Салпаров ще са хитовите водещи на новата "Ферма" по бТВ. Тя е под надслов "Кръвта вода не става" и е за двойки - съпрузи, братя и сестри, тъщи и зетьове, свекърви и снахи. В тази стилистика водещите също трябва да са двойка. А Ралица и Теодор изглеждат повече от подходящи - красиви, влюбени, талантливи и много обичани от публиката. Салпаров се оттегли от активната състезателна дейност, а бТВ получи пълните права да отрази бенефиса на волейболиста през септември.

Малко по-късно обаче излезе информацията, че Ралица все пак остава в Нова тв. И веднага се завъртя нова мълва. Актрисата сменя Гала от „На кафе“, от есента.

Ралица Паскалева влезе в шоуто по Нова телевизия като звезден гост-коментатор миналия понеделник и остава там до края на сезона.

Това е временна позиция, създадена специално за нея, след като продуцентите я махнаха като водеща от „Игри на волята“. Но феновете искат нея и Димо Алексиев в шоуто за оцеляване, въпреки че мястото й зае обичаната олимпийска шампионка Ивет Лалова.

Именно заради апетитите на бТВ към Паскалева, Нова ще й предложи стола на Гала в „На кафе“ от следващия сезон, коментират в кухнята на телевизията.

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