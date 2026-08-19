Перото на комунизма изненада с тази снимка

Острото перо на марксисткия печат Велислава Дърева се появи в социалните мрежи с култово селфи.
72-годишната дама се е щракнала и е пуснала снимка с не много ясно послание или алегория.
Под снимката е написала само дълбокомисленото: Август!
Острото перо на марксисткия печат Велислава Дърева се появи в социалните мрежи с култово селфи.
72-годишната дама се е щракнала и е пуснала снимка с не много ясно послание или алегория.
Под снимката е написала само дълбокомисленото: Август!
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Ужас... А мислех да вечерям... Пускането на такива снимки е престъпление в много държави и по много членове!