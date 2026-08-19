Любопитно

Перото на комунизма изненада с тази снимка

Успявате ли да познаете дамата

Перото на комунизма изненада с тази снимка
19 авг 26 | 19:20
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Влади Кирилов

Острото перо на марксисткия печат Велислава Дърева се появи в социалните мрежи с култово селфи.

72-годишната дама се е щракнала и е пуснала снимка с не много ясно послание или алегория.

Под снимката е написала само дълбокомисленото: Август!

Тагове:
Автор Влади Кирилов
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1 Коментара
Че Гевара
преди 32 минути

Ужас... А мислех да вечерям... Пускането на такива снимки е престъпление в много държави и по много членове!

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