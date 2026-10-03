В селото на непокорните никой не спи нощем. Бродят призраци

Името на едно българско село, разположено близо да Медзра, община Враца, звучи като предупреждение - Злидол. Сгушено е в северната част на Искърския пролом, между стръмни скали и гъсти гори, където вятърът свири като човешки глас. Място, което дори картата изглежда избягва. Тук нощите са дълги, а тишината - никога пълна.

Родено от бягство и огън

Легендата разказва, че първите заселници дошли от Люти брод - хора, бягащи от турски преследвачи. Намерили убежище в този див, непристъпен дол, където земята е сурова, а водата - ледена. Когато ги питали къде живеят, те отговаряли: „В един зъл дол.“ Името останало - не като клетва, а като белег на характера им.

Тези хора били непокорни, мълчаливи, но горди. Казват, че никога не са се предавали, дори когато селото било опожарено. Всяка къща тук е строена с камък, сякаш да устои на всичко - и на времето, и на проклятието, което според местните тегне над дола.

Проклятието на дола

Според старите разкази, в края на XVII век турски отряд нахлул в селото и избил мъжете, а жените били отведени. Една от тях - млада жена на име Рада, проклела мястото: „Да няма покой нито жив, нито мъртъв в този дол.“ Оттогава, казват, никой не спи спокойно.

Нощем се чуват стъпки по каменните улици, врати се затварят сами, кучетата вият без причина. Старите хора твърдят, че виждат сенки, които слизат от гората и се спират пред стария кладенец. Там, където някога е стояла Рада.

Селото, което не се предава

Днес Злидол е малко – едва 77 души живеят тук, според данни от края на 2025 г. Но никой не го напуска. „Тук човек се ражда и тук умира,“ казва баба Станка, последната пазителка на оброците. Всяка година на Спасовден хората се събират край стария каменен кръст, палят огън и хвърлят сол в пламъците – за да умилостивят духовете.

Местните вярват, че ако някой се опита да продаде земята си, ще го сполети нещастие. Има истории за хора, които са напуснали селото и са се върнали след години – болни, самотни, с усещането, че нещо ги е следвало.

Призраците на Злидол

Най-старата къща в селото стои празна. Никой не смее да живее в нея. Казват, че нощем от прозорците се вижда светлина, а вътре няма лампа. Чува се женски глас, който шепне имена.

Младите, които идват от града, се смеят на тези истории, докато не прекарат нощ в селото. Тогава разбират – Зли дол не е просто име. Това е място, което живее със своите сенки.

Истината зад легендата

Историците твърдят, че името идва от старобългарската дума „зъл“ – не в смисъл на „зловещ“, а на „суров“. Долът е труден за преминаване, ветровете са силни, а земята – камениста. Но фолклорът е превърнал географията в мит.

Зли дол е селото на непокорните – хора, които не се страхуват от бурите, нито от духовете. Място, където миналото не е забравено, а живо. И където нощем никой не спи – защото вятърът носи гласове, а сенките на предците още бродят по каменните улици.

Историята на Ботевата чета

Истината е, че в Злидол се е състояла последната битка на част от разбитата Ботева чета. След драматичните сражения около Милин камък и последвалото разпиляване на четниците, малки групи от оцелели се спускат към пролома, преследвани от османски войски. Именно тук, в долината под селото, те водят последния си отчаян бой. Мястото е сурово, притиснато между скали и гъсти гори, а реката под тях е била последната естествена преграда. Според историческите сведения това е точката, където част от четата пада окончателно, превръщайки Злидол в едно от онези тихи, но свещени места, които пазят последния дъх на българската свобода.