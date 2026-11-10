Село до София спи върху синьо злато. Новите затворени комплекси

На броени километри от шумната столица има село, което крие богатство под земята, пази спомена за средновековна обител и днес привлича все повече строителни предприемачи. Чепинци постепенно сменя облика си. На мястото на старите дворове и свободните терени се появяват модерни еднофамилни къщи, редови жилища и малки затворени комплекси. А близостта до София превръща селото в една от интересните посоки за хората, които искат собствен дом с двор, без да се отдалечават от столицата.

Синьото злато под селото

Едно от най-неочакваните богатства на Чепинци е минералното находище. Водата излиза на повърхността с температура около 50,5 градуса. Тя е с характерен минерален състав, а в миналото е била използвана в обществена баня, построена през 70-те години на ХХ век.

Банята имала две отделения и работила до края на 90-те години. След затварянето ѝ сградата била ремонтирана с общински средства и превърната в читалище. Така местните жители и софиянци загубили възможността да използват минералната вода в обществена къпалня. Самият ресурс обаче остава под земята – неизползвано богатство, което би могло да даде нова посока на развитие на селото.

Това е и една от любопитните особености на Чепинци – докато около него се появяват нови жилищни проекти, природното му богатство все още чака своята по-голяма инвестиция. Ако някога бъде разработено с подходяща инфраструктура и съобразено с изискванията за опазване на водите, то би могло да добави и балнеоложка привлекателност към имиджа на населеното място.

Манастирът на тримата светители и чудото на баба Геша

В землището на Чепинци, край северната дъга на Околовръстния път и до тракийска надгробна могила, се намира Чепинският манастир „Св. Три светители“. Той е сред малкото манастири, разположени в открито поле, а историята му е обвита в предания.

Точни писмени сведения за основаването на светата обител засега не са открити. Местните разказват, че манастир е съществувал тук от незапомнени времена. При археологически разкопки е разкрита и сводеста гробница – костница, която вероятно е използвана като постница, място за усамотение и молитва по време на постите. Някога монасите живеели в землянки, изкопани по склоновете на тракийската могила.

По време на османската власт манастирът давал подслон на хайдути и заради това често бил плячкосван. Едно от най-тежките му изпитания настъпило през 1872 г. – след обира на турската хазна при Арабаконак и залавянето на Димитър Общи. Според църковните исторически сведения светата обител била опожарена, а от дървените постройки почти нищо не останало. В манастира по това време имало 24 монаси, част от които били отведени на заточение, включително в Диарбекир. След пожара мястото запустяло, но споменът за него не бил забравен.

Възстановяването започнало след Освобождението. Сред хората, които се заели с това дело, бил Найден Кентров, завърнал се от изгнание. Заедно със свои съмишленици той изградил чешма с три чучура. Надписът върху нея гласял: „Който тука пие – Бог да го поживи, като умре – Бог да го прости!“

Най-любопитната част от историята обаче е свързана с баба Геша. През 1906 г. започнало съграждането на новия манастир по нейно настойчиво настояване. Тя била родом от Локорско, но се омъжила в Чепинци. Според местното предание три ангела не ѝ давали покой, докато на старото свято място не бъде възстановена обителта. Затова новият манастир бил посветен на светите Три светители – Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст.

И до днес там се пази традицията на големи събори на Илинден, Свети Дух и Рождество Богородично. Освен основната църква в комплекса има параклиси „Св. Петка“ и „Св. пророк Илия“, а запазената стара постройка от 1906 г. е известна като „Шатовското църкве“.

От селски дворове към затворени комплекси

Днес Чепинци преживява друга промяна – този път не духовна, а имотна. Селото все по-осезаемо се превръща в предпочитана локация за строителство на къщи. На пазара вече има не само самостоятелни имоти, но и проекти, които предлагат нов начин на живот – няколко къщи в общо благоустроено и озеленено пространство, с контролирана среда и усещане за малка жилищна общност.

По данни от актуалните обяви в Imot.bg към 10 ноември 2026 г. в Чепинци се предлагат общо 141 имота за продажба. От тях 35 са къщи, а 96 – парцели. Това е значителен обем на предлагане за населено място с мащабите на Чепинци и показва интереса на собственици, посредници и инвеститори към района.

Особено показателно е предлагането на нови къщи. Вече има проекти за редови жилища и затворени комплекси с по четири къщи, както и комплекси с шест жилищни единици. В част от обявите се предлагат двуетажни къщи с площ около 190–215 кв. м, а обявените цени се движат приблизително между 350 000 и 395 000 евро. Някои от проектите са с планирано завършване през 2026 или 2027 г.

Има и по-големи предложения. Самостоятелна нова къща с площ около 190 кв. м и двор от 900 кв. м се предлага за 499 000 евро. Други оферти са за жилища с площ над 200 кв. м и по-малки самостоятелни дворове, включени в общо озеленено пространство.

Така Чепинци вече предлага различни варианти за купувачите – от традиционна къща с голям двор до модерно жилище в малък комплекс. Именно последният тип продукт става все по-видим. За хората, които искат собствена къща, но не желаят сами да се грижат за цялостната организация на общите пространства, затвореният комплекс предлага компромис между самостоятелност и споделена среда.

Парцелите също са в играта

Пазарът на земя е другият важен двигател на промяната. В Imot.bg има 96 обяви за парцели в Чепинци. Медианната офертна цена в тази извадка е около 99 евро на квадратен метър, а средната стойност е по-висока – около 108 евро. Това са цени от обяви, а не стойности на реално сключени сделки.

Сред конкретните предложения има терен от 1490 кв. м за 186 250 евро. Обявата посочва наличие на ток и вода и близост до спирки на градски транспорт. В други платформи се срещат и по-малки парцели, включително терени с цена под 50 000 евро, при които обаче електричеството и водата са на известно разстояние и купувачът трябва да предвиди допълнителни разходи за присъединяване.

Това е съществена подробност за всеки, който обмисля покупка на земя. Не всеки парцел в Чепинци е еднакво готов за строителство. Разликата между урегулиран имот с изградени комуникации и терен, който тепърва трябва да бъде осигурен с достъп и мрежи, може да промени сериозно крайната инвестиция.

Строителният интерес вече личи и в документите

Че промяната не се изчерпва с рекламни обещания, показват и данните за строителната активност. Според обобщените документи от регистрите на Направление „Архитектура и градоустройство“ за Чепинци са отчетени 110 разрешения за строеж и 44 удостоверения за въвеждане в експлоатация. От посочените обекти 99 са еднофамилни къщи и вили. Данните обхващат периода от 2021 г. до 2026 г.

Показателно е, че преобладаващата част от жилищните проекти са за еднофамилни къщи. Чепинци не се развива като типичен квартал с високи жилищни блокове, а по-скоро като зона на нискоетажно строителство, където къщата и дворът остават основният продукт.

Северната тангента скъсява пътя до столицата

Едно от големите предимства на Чепинци е местоположението. Селото се намира в рамките на Околовръстния път, а близостта до Северната скоростна тангента осигурява връзка с важни транспортни направления на столицата. Реновираното Чепинско шосе е друга част от транспортната картина, която прави придвижването по-удобно.

Градският транспорт също е предимство. Селото се обслужва от автобусни линии 18 и 20, които го свързват със София. Това е важен аргумент за семейства, в които не всички членове използват автомобил ежедневно.

В самото населено място има основно училище, детска градина, кметство, поща и медицинско обслужване. Наличието на училище и детска градина е особено важно за купувачите с деца, защото превръща Чепинци от място за уикенд почивка в реална възможност за постоянно живеене.