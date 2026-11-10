Изненада от проф. Рачев. Времето прави двойно салто

Двойно салто прави времето до края на седмицата. Изненадващата прогноза направи топ климатологът проф. Георги Рачев. Според него първо ще имаме затопляне по летните 20 градуса, а след това температурен шок.

В петък термометрите на места ще достигнат 20 градуса, но още в събота студен атмосферен фронт ще започне да променя времето в страната, каза проф. Георги Рачев пред bTV.

Сиромашко лято

Затоплянето ще започне още в четвъртък, когато максималните температури ще се повишат. Сутринта обаче на места все още ще има мъгли заради преминаването на по-топъл въздух над влажната и все още студена земна повърхност.

Истинският пик на сиромашкото лято ще е в петък. Мощен южен въздушен поток над Балканите, съчетан с фьонов вятър по северните склонове на планините, ще изстреля температурите над обичайните за сезона стойности.

"В петък - направо по камизолки", пошегува се проф. Рачев. А според прогнозата му Балканите ще се окажат дори по-топли от Испания и Португалия. В Белград се очакват до 24 градуса, в Атина - 23, а в Истанбул - около 21 градуса.

Събота обръща всичко: Идват дъжд и студен фронт

Приятното време ще се задържи до събота преди обед. След това обаче от северозапад ще нахлуе студен въздух, който ще донесе валежи и чувствително понижение на температурите. Разликата може да достигне около 10 градуса, което ще се усети особено силно след необичайно топлия петък.

В неделя и понеделник времето ще остане значително по-хладно. В София промяната ще бъде осезаема още в неделя, когато столицата ще попадне под влиянието на студената въздушна маса.

Какво ще бъде времето по морето?

По Черноморието предстоят няколко спокойни и слънчеви дни с температури около 20 градуса.

Вятърът първоначално ще бъде слаб, но в събота следобед се очаква да се усили с достигането на студения фронт до източните райони.