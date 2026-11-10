Последни данни от здравното министерство за жертвите в ада на "Тракия"

Здравното министерство коригира данните за броя на жертвите в адската катастрофа на "Тракия". Общият брой на загиналите при двата верижни сблъсъка край пътен възел "Зимница" е 11, уточниха от пресцентъра Министерството на здравеопазването (МЗ) в съобщение в 17:00 часа.

В първите часове след тежкия пътен инцидент беше получена предварителна информация за 12 загинали лица. В хода на последващите действия по установяване на самоличността и уточняване на броя на пострадалите беше потвърдено, че загиналите са 11, се посочва в съобщението. На мястото на инцидента са загинали 10 души.

Общо 51 души са настанени в лечебни заведения след пътнотранспортното произшествие на автомагистрала "Тракия" – 33 в Сливен, 11 в Ямбол и 7 в Бургас. Един от настанените в ямболската МБАЛ "Св. Пантелеймон" е починал. Тежко пострадалите са 13, допълват от МЗ.

В 7:10 сутринта в отсечката между пътните възли "Кабиле" и "Зимница", в района между 289-и и 294-ти километър на аутобана, в двете посоки се нанизаха общо 86 превозни средства - 63 в посока Бургас и 23 - към София. Това е и най-големият брой автомобили, участвали във верижен пътен инцидент в България. Загиналите са пътували към морето, а в съседното платно, в посока към столицата, при втората верижна катастрофа има само ранени.